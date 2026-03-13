РЭЦ объяснил, зачем анализировать внешнеторговый контракт

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Некорректные формулировки внешнеторгового контракта, отсутствие ключевых условий сделки или неправильное распределение ответственности между сторонами могут привести к финансовым потерям - снизить риски поможет сервис "Профессионалы экспорта", сообщил Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

"Внешнеэкономическая деятельность открывает для компаний значительные возможности роста, однако ее осуществление, в то же время, сопряжена с возникновением рисков юридического характера. Некорректные формулировки внешнеторгового контракта, отсутствие ключевых условий сделки или неправильное распределение ответственности между сторонами могут привести к финансовым потерям, затяжным спорам и срыву поставок", - отмечают в РЭЦ.

По данным Международной торговой палаты (ICC), число международных коммерческих споров продолжает расти. Так, по предварительной статистике ICC, в 2025 году в международный арбитраж ICC поступило 894 новых дела, что сделало этот год одним из самых загруженных по количеству споров за всю историю организации. Высокое число коммерческих разбирательств показывает, насколько важно заранее прорабатывать условия внешнеторгового контракта.

Снизить такие риски и обеспечить юридически корректную подготовку экспортной сделки помогает сервис "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт". Сервис, созданный Российским экспортным центром, предоставляет компаниям доступ к услуге "Правовая поддержка. Анализ внешнеторгового контракта". Это инструмент правовой экспертизы, который позволяет оценить условия экспортной сделки еще до подписания договора и заранее выявить возможные юридические риски.

В зависимости от потребностей экспортера услуга может быть оказана в двух уровнях детализации. Базовый уровень включает правовой анализ внешнеторгового контракта, систематизацию и описание выявленных юридических рисков, а также подготовку рекомендаций по их минимизации. Аккредитованные партнеры РЭЦ предоставляют устные и/или письменные консультации по выявленным рискам и возможным действиям в случае их реализации.

Расширенный уровень включает услуги базового уровня и может дополнительно предусматривать комплексное юридическое сопровождение экспортной сделки. В рамках расширенного пакета эксперты могут: разработать юридическую документацию по сделке – внешнеторговый контракт и иные необходимые документы, предоставить консультации по структуре и правовой модели сделки, сопровождать переговоры с иностранным партнером, представлять интересы компании в контролирующих органах и иных государственных организациях, оказать помощь в получении разрешений, лицензий и иной документации, необходимой для реализации сделки, провести дополнительный анализ контракта с учетом специальных условий сделки.

Ключевое преимущество сервиса "Профессионалы экспорта" – работа с проверенными исполнителями. Все партнеры, представленные на платформе "Мой экспорт", проходят отбор РЭЦ и обладают подтвержденной экспертизой в сфере внешнеэкономической деятельности.

"В международной торговле контракт определяет не только условия сделки, но и уровень защищенности компании. Профессиональная правовая экспертиза позволяет заранее выявить потенциальные риски, корректно распределить ответственность сторон и учесть требования конкретной юрисдикции. Именно поэтому в сервисе "Профессионалы экспорта" мы привлекаем аккредитованных партнеров с практическим опытом сопровождения внешнеэкономических сделок, чтобы экспортеры могли опираться на проверенную экспертизу и принимать решения на основе профессиональной оценки", - подчеркнул директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.

Сервис доступен полностью в цифровом формате. Экспортеру достаточно зайти на платформу "Мой экспорт", выбрать соответствующую услугу в разделе "Профессионалы экспорта", заполнить заявку и получить предложения от аккредитованных экспертов.

Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".