"Подустали": Панжинский оценил форму конкуренток Непряевой
2026-03-13T16:56:00+03:00
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Серебряный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский считает, что многие основные конкурентки российской лыжницы Дарьи Непряевой уже подустали от текущего сезона.
На Олимпиаде в Италии Россию в лыжных гонках представляли двое спортсменов - Савелий Коростелев и Непряева. Они не сумели выиграть медали на Играх. Марафоны на 50 км в рамках этапа Кубка мира пройдут в субботу в норвежском Хольменколлене.
"У Даши Непряевой еще более высокие шансы на хорошее место, чем у Савелия. Мне кажется, что в коньковых гонках Даша себя чувствует уверенно. И ее набор формы после Олимпийских игр как будто пошел вверх. Мне кажется, что Даша такая легкая, функциональная спортсменка, на хольменколленских горах может выступить очень успешно. Она и психологически сейчас находится на подъеме. Многие из ее основных конкуренток как будто подустали уже от сезона. Но конкуренция в любом случае очень серьезная, там и шведки, и американки - борьба будет серьезной", - сказал Панжинский РИА Новости.
"Плюс необычный формат, когда женщин запускают вслед за мужчинами через 45 минут, добавит интриги и новшества в борьбу. В Дашу я верю и думаю, что топ-6 вполне реален", - добавил олимпийский призер.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS)
признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях получили лыжники Коростелев
, Никита Денисов и Непряева.