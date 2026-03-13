"Подустали": Панжинский оценил форму конкуренток Непряевой

"У Даши Непряевой еще более высокие шансы на хорошее место, чем у Савелия. Мне кажется, что в коньковых гонках Даша себя чувствует уверенно. И ее набор формы после Олимпийских игр как будто пошел вверх. Мне кажется, что Даша такая легкая, функциональная спортсменка, на хольменколленских горах может выступить очень успешно. Она и психологически сейчас находится на подъеме. Многие из ее основных конкуренток как будто подустали уже от сезона. Но конкуренция в любом случае очень серьезная, там и шведки, и американки - борьба будет серьезной", - сказал Панжинский РИА Новости.