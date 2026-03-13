Кировские власти отменили критерий дохода для соцконтракта с ветеранами СВО
Кировские власти отменили критерий дохода для соцконтракта с ветеранами СВО - РИА Новости, 13.03.2026
Кировские власти отменили критерий дохода для соцконтракта с ветеранами СВО
Критерий дохода при заключении соцконтракта с ветеранами специальной военной операции отменен в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T11:09:00+03:00
2026-03-13T11:09:00+03:00
2026-03-13T11:09:00+03:00
кировская область
кировская область
александр соколов
сво
кировская область
кировская область, александр соколов, сво
Кировская область, Кировская область, Александр Соколов, СВО
Кировские власти отменили критерий дохода для соцконтракта с ветеранами СВО
В Кировской области отменили критерий дохода для соцконтракта с ветеранами СВО
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мар — РИА Новости. Критерий дохода при заключении соцконтракта с ветеранами специальной военной операции отменен в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Постановление об упрощении условий получения поддержки для защитников Родины подписано правительством региона.
"В Кировской области по решению главы региона Александра Соколова приняты изменения в порядок предоставления социального контракта: ветераны СВО теперь будут получать его без учета дохода", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для заключения соцконтракта участнику СВО необходимо получить рекомендацию от филиала фонда "Защитники Отечества". Обязательным условием является постановка ветерана СВО на учет в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя. Если вернувшийся ветеран СВО признан инвалидом I или II группы, по его желанию социальный контракт может быть заключен с его супругой.
Всего с 2023 года в Кировской области с участниками СВО заключено 39 социальных контрактов по трем направлениям: поиск работы, осуществление ИП, преодоление трудной жизненной ситуации.
"На новых условиях - без учета дохода - уже заключены первые 2 социальных контракта", - подчеркивается в сообщении.