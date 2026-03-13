Кировские власти отменили критерий дохода для соцконтракта с ветеранами СВО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мар — РИА Новости. Критерий дохода при заключении соцконтракта с ветеранами специальной военной операции отменен в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Постановление об упрощении условий получения поддержки для защитников Родины подписано правительством региона.

"В Кировской области по решению главы региона Александра Соколова приняты изменения в порядок предоставления социального контракта: ветераны СВО теперь будут получать его без учета дохода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для заключения соцконтракта участнику СВО необходимо получить рекомендацию от филиала фонда "Защитники Отечества". Обязательным условием является постановка ветерана СВО на учет в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя. Если вернувшийся ветеран СВО признан инвалидом I или II группы, по его желанию социальный контракт может быть заключен с его супругой.

Всего с 2023 года в Кировской области с участниками СВО заключено 39 социальных контрактов по трем направлениям: поиск работы, осуществление ИП, преодоление трудной жизненной ситуации.