Помещение для бизнеса в районе Хамовники в Москве выставили на торги

Помещение для бизнеса в районе Хамовники в Москве выставили на торги

© Фото : пресс-служба департамента по конкурентной политике города Москвы Помещение для бизнеса в районе Хамовники в Москве выставили на торги

Помещение для бизнеса в районе Хамовники в Москве выставили на торги

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Помещение для бизнеса площадью 266 квадратных метров в районе Хамовники в Москве выставили на торги, указал руководитель столичного департамента по конкурентной политике (ДКП) Кирилл Пуртов.

Он добавил, что найти большое помещение для ведения своего дела в центре Москвы может быть затруднительно из-за ограниченного числа предложений.

"Удобной площадкой для поиска служит Инвестиционный портал Москвы, где представлено городское имущество, реализуемое на торгах. Здесь предприниматели могут задать все желаемые параметры объекта, в том числе площадь и местоположение. Например, один из привлекательных лотов — помещение площадью 266 квадратных метров в Хамовниках, недалеко от станции метро "Фрунзенская". Оно имеет свободное назначение и подойдет для открытия частной клиники, косметологической студии, офиса или других видов бизнеса", — приводит слова Пуртова пресс-служба ДКП.

Выставленная на аукцион недвижимость находится в Оболенском переулке, в доме 7. Она находится в подвале и имеет отдельный вход.

Заявки на участие можно подавать до 16 марта. Открытые торги состоятся 25 марта на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

На Инвестиционном портале Москвы выставляемое на аукционы имущество можно найти в разделе "Торги Москвы".

Развитие электронных сервисов для предпринимательства отвечает целям нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и московского регионального проекта "Цифровое государственное управление".