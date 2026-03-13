Помещение для бизнеса в районе Хамовники в Москве выставили на торги
Помещение для бизнеса площадью 266 квадратных метров в районе Хамовники в Москве выставили на торги
Помещение для бизнеса в районе Хамовники в Москве выставили на торги
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Помещение для бизнеса площадью 266 квадратных метров в районе Хамовники в Москве выставили на торги, указал руководитель столичного департамента по конкурентной политике (ДКП) Кирилл Пуртов.
Он добавил, что найти большое помещение для ведения своего дела в центре Москвы может быть затруднительно из-за ограниченного числа предложений.
"Удобной площадкой для поиска служит Инвестиционный портал Москвы, где представлено городское имущество, реализуемое на торгах. Здесь предприниматели могут задать все желаемые параметры объекта, в том числе площадь и местоположение. Например, один из привлекательных лотов — помещение площадью 266 квадратных метров в Хамовниках, недалеко от станции метро "Фрунзенская". Оно имеет свободное назначение и подойдет для открытия частной клиники, косметологической студии, офиса или других видов бизнеса", — приводит слова Пуртова пресс-служба ДКП.
Выставленная на аукцион недвижимость находится в Оболенском переулке, в доме 7. Она находится в подвале и имеет отдельный вход.
Заявки на участие можно подавать до 16 марта. Открытые торги состоятся 25 марта на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.
На Инвестиционном портале Москвы выставляемое на аукционы имущество можно найти в разделе "Торги Москвы".
Развитие электронных сервисов для предпринимательства отвечает целям нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и московского регионального проекта "Цифровое государственное управление".
Ранее Пуртов сообщал, что на городские торги выставили три нежилых помещения для бизнеса в шаговой доступности от станций метро "Павелецкая" и "Новокузнецкая".