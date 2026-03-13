Коллекционную карточку действующего бейсболиста продали за рекордную сумму

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Коллекционная карточка действующего аутфилдера команды "Нью-Йорк Янкис" североамериканской Главной лиги бейсбола (MLB) Аарона Джаджа продана за 5,2 млн долларов, сообщает аукцион Fanatics Collect в соцсети Х.
Карточка с автографом спортсмена была выпущена к драфту 2013 года в единственном экземпляре. Отмечается, что стоимость стала рекордной для современных бейсбольных карточек.
Самой дорогой в истории является совместная карточка шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана и пятикратного победителя лиги Кобе Брайанта, которая была продана за 12,9 млн долларов. Рекорд среди бейсболистов принадлежит Микки Мэнтлу. Карточка семикратного победителя Мировой серии была приобретена за 12,6 млн долларов.
Джаджу 33 года. "Янкис" выбрали его в первом раунде драфта 2013 года под общим 32-м номером, а дебютировал в MLB он в августе 2016 года. Бейсболист дважды становился самым ценным игроком Американской лиги. Джадж семь раз принимал участие в Матче всех звезд MLB.
Коллекционную карточку Месси продали за рекордную сумму
15 сентября 2025, 10:41