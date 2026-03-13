Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 13.03.2026 (обновлено: 11:04 13.03.2026)
https://ria.ru/20260313/kartel-2080425266.html
ФАС выявила картельный сговор в медицинской сфере на 340 миллионов рублей
происшествия
республика адыгея
республика крым
ставропольский край
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
бнк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017787408_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ddb8e7e973e05e6631bfa3ccbda2130a.jpg
https://ria.ru/20260305/kartel-2078676211.html
https://ria.ru/20251229/fas-2065420310.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017787408_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_39f4ef466d3ad959062f9550c35d17df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ФАС выявила картельный сговор в медицинской сфере на 340 миллионов рублей

ФАС выявила сговор поставщиков лекарств и медоборудования на 340 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на 340 миллионов рублей при участии в торгах на поставку лекарств и медицинского оборудования в том числе в Адыгее, Крыму, Северной Осетии, Краснодарском и Ставропольском краях, сообщила служба.
"ФАС выявила картель поставщиков медизделий на сумму 340 миллионов рублей. Торги проходили в том числе на территории Республик Адыгея, Крым, Северная Осетия – Алания, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "БНК", ООО "Стоматторг Групп", ООО "Медтехника Групп", ООО "Альянс Мед" и индивидуального предпринимателя.
По данным службы, хозяйствующие субъекты подозреваются в сговоре при участии в торгах на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования для нужд государственных учреждений здравоохранения.
По оценке ФАС, общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 340,325 миллиона рублей.
В случае установления вины хозяйствующим субъектам грозят оборотные штрафы.
ПроисшествияРеспублика АдыгеяРеспублика КрымСтавропольский крайФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)БНК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала