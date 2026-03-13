https://ria.ru/20260313/kartel-2080425266.html
ФАС выявила картельный сговор в медицинской сфере на 340 миллионов рублей
ФАС выявила картельный сговор в медицинской сфере на 340 миллионов рублей - РИА Новости, 13.03.2026
ФАС выявила картельный сговор в медицинской сфере на 340 миллионов рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на 340 миллионов рублей при участии в торгах на поставку лекарств и медицинского...
2026-03-13T10:44:00+03:00
2026-03-13T10:44:00+03:00
2026-03-13T11:04:00+03:00
происшествия
республика адыгея
республика крым
ставропольский край
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
бнк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017787408_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ddb8e7e973e05e6631bfa3ccbda2130a.jpg
https://ria.ru/20260305/kartel-2078676211.html
https://ria.ru/20251229/fas-2065420310.html
республика адыгея
республика крым
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017787408_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_39f4ef466d3ad959062f9550c35d17df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика адыгея, республика крым, ставропольский край, федеральная антимонопольная служба (фас россии), бнк
Происшествия, Республика Адыгея, Республика Крым, Ставропольский край, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), БНК
ФАС выявила картельный сговор в медицинской сфере на 340 миллионов рублей
ФАС выявила сговор поставщиков лекарств и медоборудования на 340 млн рублей
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на 340 миллионов рублей при участии в торгах на поставку лекарств и медицинского оборудования в том числе в Адыгее, Крыму, Северной Осетии, Краснодарском и Ставропольском краях, сообщила служба.
"ФАС
выявила картель поставщиков медизделий на сумму 340 миллионов рублей. Торги проходили в том числе на территории Республик Адыгея
, Крым
, Северная Осетия – Алания, Краснодарского и Ставропольского краев
, Ростовской области", - говорится в сообщении
.
Там уточнили, что возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "БНК
", ООО "Стоматторг Групп", ООО "Медтехника Групп", ООО "Альянс Мед" и индивидуального предпринимателя.
По данным службы, хозяйствующие субъекты подозреваются в сговоре при участии в торгах на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования для нужд государственных учреждений здравоохранения.
По оценке ФАС, общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 340,325 миллиона рублей.
В случае установления вины хозяйствующим субъектам грозят оборотные штрафы.