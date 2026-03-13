Япония может присоединиться к американской системе ПРО "Золотой купол"

ТОКИО, 13 мар – РИА Новости. Правительство Японии согласовывает вопрос присоединения к американской системе ПРО нового поколения "Золотой купол", об этом может быть заявлено в ходе двустороннего саммита в Вашингтоне, сообщила газета Правительство Японии согласовывает вопрос присоединения к американской системе ПРО нового поколения "Золотой купол", об этом может быть заявлено в ходе двустороннего саммита в Вашингтоне, сообщила газета "Иомиури" со ссылкой на источники в японском правительстве.

На встрече стороны обсудят эту систему ПРО и премьер Японии Санаэ Такаити заявит о намерении к ней присоединиться. Продвигаемая президентом США система ПРО "Золотой купол" должна быть запущена к январю 2029 года. Для защиты территории США она подразумевает размещение средств перехвата развивающих скорость более 5 Махов сверхзвуковых управляемых планирующих боевых блоков HGV (Hypersonic Glide Vehicle) и беспилотников. Япония рассчитывает, что ее участие в проекте позволит его использовать и для своей обороны.

Япония и США также ведут совместную разработку новой ракеты-перехватчика сверхзвуковых управляемых планирующих боевых блоков HGV (Hypersonic Glide Vehicle). Новая ракета, как рассчитывают разработчики, должна перехватывать сверхзвуковые планирующие блоки на этапе планирования. Проект планируется завершить в 2030-х годах. На саммите будет обсуждаться его развитие и продвижение.

Япония готовит создание сети малых спутников для сбора информации к концу марта 2028 года. Запуск первого спутника для этой системы должен состояться в апреле этого года.