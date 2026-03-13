04:29 13.03.2026
Япония может присоединиться к американской системе ПРО "Золотой купол"
https://ria.ru/20260210/gatilov-2073377066.html
https://ria.ru/20260126/medvedev-2070226592.html
"Иомиури": Япония хочет присоединиться к системе ПРО "Золотой купол"

Панорама Токио. Архивное фото
ТОКИО, 13 мар – РИА Новости. Правительство Японии согласовывает вопрос присоединения к американской системе ПРО нового поколения "Золотой купол", об этом может быть заявлено в ходе двустороннего саммита в Вашингтоне, сообщила газета "Иомиури" со ссылкой на источники в японском правительстве.
На встрече стороны обсудят эту систему ПРО и премьер Японии Санаэ Такаити заявит о намерении к ней присоединиться. Продвигаемая президентом США система ПРО "Золотой купол" должна быть запущена к январю 2029 года. Для защиты территории США она подразумевает размещение средств перехвата развивающих скорость более 5 Махов сверхзвуковых управляемых планирующих боевых блоков HGV (Hypersonic Glide Vehicle) и беспилотников. Япония рассчитывает, что ее участие в проекте позволит его использовать и для своей обороны.
Презентация ПРО Золотой купол в Белом доме - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Постпред рассказал о возможных последствиях проекта "Золотой купол"
10 февраля, 10:07
Япония и США также ведут совместную разработку новой ракеты-перехватчика сверхзвуковых управляемых планирующих боевых блоков HGV (Hypersonic Glide Vehicle). Новая ракета, как рассчитывают разработчики, должна перехватывать сверхзвуковые планирующие блоки на этапе планирования. Проект планируется завершить в 2030-х годах. На саммите будет обсуждаться его развитие и продвижение.
Япония готовит создание сети малых спутников для сбора информации к концу марта 2028 года. Запуск первого спутника для этой системы должен состояться в апреле этого года.
Саммит Японии и США намечен на 19 марта, он станет первым визитом в США премьер-министра Санаэ Такаити в этом качестве.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Золотой купол" в корне противоречит принципам ДСНВ, заявил Медведев
26 января, 00:16
 
