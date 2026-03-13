Италия выводит военных с базы в Эрбиле после удара, заявили в Минобороны

РИМ, 13 мар - РИА Новости. Италия выводит военных с базы в иракском Эрбиле после авиаудара по ней, сообщил министр обороны Гуидо Крозетто.
Удар по базе, где размещены итальянские военные, произошел в ночь на четверг на фоне эскалации на Ближнем Востоке после операции США и Израиля против Ирана. Крозетто сообщал, что итальянский контингент был предупрежден об атаке за несколько часов и направлен в защищенное место. Пострадавших среди итальянских военнослужащих нет.
"Что касается Эрбиля... мы уже начали сокращение гражданского и военного персонала. Часть была передислоцирована: 102 человека вернулись в Италию, 75 - в Иорданию. Для остальных организуется наземная переброска в Италию, поскольку полеты в этом районе запрещены", - заявил министр в интервью Corriere della Sera.
Ранее там размещались около 300 итальянских военнослужащих, занимавшихся подготовкой курдских сил безопасности.
Глава итальянского МИД Антонио Таяни в четверг сообщил, что Италия сокращает дипломатический персонал в загранпредставительствах в Ираке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.