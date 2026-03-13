США не ожидали перекрытия Ираном Ормузского пролива, пишут СМИ

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Администрация США не ожидала, что Иран перекроет Ормузский пролив, так как была уверена, что это навредит Тегерану больше, чем Вашингтону, сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на информированных американских чиновников.
"Чиновники (президента США) Трампа высшего звена признали перед законодателями в ходе последних закрытых брифингов, что они не планировали вероятность закрытия Ираном пролива в ответ на удары… Причина, говорят многочисленные источники, в том, что чиновники в администрации считали, что перекрытие пролива навредит Ирану больше, чем США", - говорится в материале.
Подобное убеждение было подкреплено "пустыми угрозами" Ирана после удара США по его ядерным объектам.
Кроме того, на фоне "большого объема мировых поставок нефти и СПГ, рекордного уровня добычи нефти в США", а также ожиданий увеличения производства нефти в Венесуэле перекрытие Ормузского пролива не рассматривалось как серьезный риск, сообщает телеканал.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом послании заявил, что Ормузский пролив должен и дальше находиться под блокадой Тегерана, это рычаг в конфликте на Ближнем Востоке с США и Израилем.