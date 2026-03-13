Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/iran-2080458954.html
США не ожидали перекрытия Ираном Ормузского пролива, пишут СМИ
США не ожидали перекрытия Ираном Ормузского пролива, пишут СМИ
в мире
иран
сша
ормузский пролив
моджтаба хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024755986_0:43:800:493_1920x0_80_0_0_6b53625fc52e97d0eee33858497ec970.jpg
https://ria.ru/20260307/iran-2079205236.html
https://ria.ru/20260312/iran-2080129013.html
иран
сша
ормузский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024755986_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_c893d250b9f4061b6f0987e76a7e31f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
CNN: США не ожидали, что Иран перекроет Ормузский пролив

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Администрация США не ожидала, что Иран перекроет Ормузский пролив, так как была уверена, что это навредит Тегерану больше, чем Вашингтону, сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на информированных американских чиновников.
"Чиновники (президента США) Трампа высшего звена признали перед законодателями в ходе последних закрытых брифингов, что они не планировали вероятность закрытия Ираном пролива в ответ на удары… Причина, говорят многочисленные источники, в том, что чиновники в администрации считали, что перекрытие пролива навредит Ирану больше, чем США", - говорится в материале.
"Ждем": КСИР сделал резкое заявление о сопровождающих танкеры военных США
7 марта, 11:49
Подобное убеждение было подкреплено "пустыми угрозами" Ирана после удара США по его ядерным объектам.
Кроме того, на фоне "большого объема мировых поставок нефти и СПГ, рекордного уровня добычи нефти в США", а также ожиданий увеличения производства нефти в Венесуэле перекрытие Ормузского пролива не рассматривалось как серьезный риск, сообщает телеканал.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом послании заявил, что Ормузский пролив должен и дальше находиться под блокадой Тегерана, это рычаг в конфликте на Ближнем Востоке с США и Израилем.
СМИ: Иран разрешил индийским танкерам проходить через Ормузский пролив
СМИ: Иран разрешил индийским танкерам проходить через Ормузский пролив
12 марта, 08:52
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала