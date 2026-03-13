Чем Иран собирается ответить США

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Константин Белов. Ормузский пролив — узкая полоска воды шириной всего 39 километров в самом узком месте, превратился в эпицентр глобальной катастрофы. Сейчас в этой стратегической артерии, через которую проходит пятая часть мировых поставок нефти, неспокойно.

Какие последствия ждут весь мир?

Что происходит в проливе

Иран действительно приступил к минированию Ормузского пролива, сообщает CNN со ссылкой на источники в американской разведке. В последние дни Тегеран установил несколько десятков мин, используя для этого малые суда.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на эту информацию жестким ультиматумом: "Если по какой-либо причине были установлены мины и они не будут немедленно обезврежены, военные последствия для Ирана достигнут невиданного ранее уровня".

При этом сам Трамп признал, что у Вашингтона нет подтвержденных данных о минировании. Центральное командование США уже отрапортовало об уничтожении 16 иранских минных заградителей в районе пролива. Однако это вряд ли остановит Тегеран — его арсенал насчитывает от пяти до шести тысяч морских мин различного типа.

Иран разработал тактику, которая делает традиционные методы противодействия малоэффективными: забрасывание мин в указанный район происходит с помощью ракет — баллистических или любых других, переоборудованных в средство доставки.

Речь идет о реактивных системах залпового огня Fajr-5 на колесном шасси с дальностью до 100 километров. Таких комплексов в распоряжении Ирана не менее сотни. Это позволяет, не подвергая риску катера и их экипажи, создать минные заграждения в короткие сроки. Ракеты и ударные дроны Корпуса стражей исламской революции исключат возможность снятия мин противником до прекращения боевых действий.

© AP Photo / Vahid Salemi Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране

Ловушка для американского флота

Один из самых эффективных вариантов Вашингтона — начать сухопутную операцию в Иране, чтобы обезопасить побережье и разблокировать пролив. Но он сопряжен с большими рисками.

Военный эксперт Василий Дандыкин считает , что США угодили в "персидский капкан": "Для полномасштабной операции нужны огромные силы: как минимум дивизия десантников и корпус морской пехоты. Это чревато серьезными потерями. Такой расклад Трампа совершенно не устраивает".

Проблема усугубляется тем, что в сентябре 2025 года ВМС США вывели из эксплуатации последние четыре тральщика типа Avenger, базировавшиеся в Бахрейне. На смену им пришли литоральные боевые корабли, которые критики называют "маленькими дрянными кораблями" из-за их проблем с надежностью.

Отметим, что Ормузский пролив фактически закрыт уже более недели. Saudi Aramco предупредила о потенциально "катастрофических последствиях" для нефтяных рынков, если поставки через пролив не возобновятся.

Страны G7 уже согласовали крупнейший в истории экстренный выпуск нефти из стратегических запасов — 400 миллионов баррелей, что эквивалентно 20 дням потока нефти через Ормузский пролив. Но этого может оказаться недостаточно.

Пострашнее ядерного оружия — чего мы лишимся?

Конфликт в Иране грозит обернуться глобальным продовольственным кризисом. Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев поясняет : через Ормузский пролив транспортировались важнейшие химические удобрения — аммиак, карбамид и сера.

Нарушение логистики ударит не только по продуктам. Но и по фармацевтической отрасли. Часть лекарственного экспорта Индии , занимающей третье место в мире по объемам поставляемой продукции, тоже проходит через Ормузский пролив.

А вот страны Ближнего Востока могут столкнуться с дефицитом пресной воды. Седьмого марта глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил , что американские ВС нанесли удар по заводу по опреснению воды на юге Ирана, обеспечивающему водоснабжение 30 деревень. Если удары по станциям продолжатся, из стран Персидского залива на север могут потянуться огромные потоки беженцев.