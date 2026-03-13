Рейтинг@Mail.ru
При ударе БПЛА по базе в Эрбиле пострадали французские военные
00:15 13.03.2026
При ударе БПЛА по базе в Эрбиле пострадали французские военные
При ударе БПЛА по базе в Эрбиле пострадали французские военные

СТАМБУЛ, 13 мар – РИА Новости. Не менее шести французских военных пострадали в результате удара БПЛА по военной базе в иракской провинции Эрбиль, сообщил в ночь на пятницу губернатор Умид Хошнав.
"Шестеро французских военных пострадали в результате удара по району Мала Кара провинции Эрбиль, никто из курдских отрядов "пешмерга" не ранен", - сообщил Хошнав телеканалу Rudaw.
По данным канала, не менее двух БПЛА ударили по району Мала Кара, где расположена база военных международной коалиции, тренирующих членов курдских вооруженных отрядов "пешмерга".
