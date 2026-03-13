https://ria.ru/20260313/irak-2080364942.html
При ударе БПЛА по базе в Эрбиле пострадали французские военные
Не менее шести французских военных пострадали в результате удара БПЛА по военной базе в иракской провинции Эрбиль, сообщил в ночь на пятницу губернатор Умид... РИА Новости, 13.03.2026
