04:18 13.03.2026
В Хабаровске сотрудница ЧОП пыталась открыть стрельбу по офису
Дарья Буймова
В Хабаровске сотрудница ЧОП пыталась открыть стрельбу по офису

ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Сотрудница частного охранного предприятия самовольно взяла служебное оружие и пыталась из него начать стрельбу по двери офиса в Хабаровске, сообщает УМВД по Хабаровскому краю.
"По предварительным данным, горожанка, находясь на смене в качестве стажёра, самостоятельно, не имея на то оснований, сняла с охраны помещение для хранения оружия. Далее она взяла два служебных пистолета разных моделей, снарядила четыре магазина и направилась к офису организации, который расположен в одном с ЧОП здании. Однако произвести выстрелы в запертую дверь не смогла, так как при снаряжении перепутала патроны", – говорится в сообщении.
Сотрудники полиции задержали хабаровчанку и отправили в изолятор временного содержания. Причины, побудившие задержанную попытаться открыть стрельбу по офису, устанавливаются.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) и части 1 статьи 203 УК РФ (превышение полномочий работником частной охранной организации).
