Рейтинг@Mail.ru
Умерла участница Великой Отечественной войны Клавдия Гусельникова
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 13.03.2026
Умерла участница Великой Отечественной войны Клавдия Гусельникова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080536667_281:0:2560:1709_1920x0_80_0_0_37292665173e94fbbf694f6db72198a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиУчастница Великой Отечественной войны Клавдия Гусельникова
Участница Великой Отечественной войны Клавдия Гусельникова - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Участница Великой Отечественной войны Клавдия Гусельникова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 13 мар - РИА Новости. Участница Великой Отечественной войны Клавдия Гусельникова скончалась в Курске, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Наши герои уходят. С глубокой скорбью узнал о смерти участницы Великой Отечественной войны, почётного гражданина Курска Клавдии Васильевны Гусельниковой. В прошлом году в День России поздравлял её с вековым юбилеем. Целая эпоха в одной судьбе", - сообщил Хинштейн на платформе Max.
Он добавил, что в 16 лет втайне от матери Гусельникова ушла на фронт.
"Служила командиром зенитного орудия на Дальнем Востоке. Вернулась в Курск и всю жизнь трудилась сначала на заводе, потом 30 лет — на главной почте города Курска. Она не любила громких слов. Старалась всегда жить честно и быть преданной своей стране. Клавдия Васильевна — из тех, на ком держится память поколений", - добавил глава региона.
Хинштейн выразил соболезнования родным Клавдии Васильевны.
"Это человек, который заслужил уважение земляков не словами, а всей своей жизнью. Светлая память. Никогда Вас не забудем", - подытожил он.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала