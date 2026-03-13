Умерла участница Великой Отечественной войны Клавдия Гусельникова
Участница Великой Отечественной войны Клавдия Гусельникова скончалась в Курске, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
В Курске умерла участница Великой Отечественной войны Клавдия Гусельникова
КУРСК, 13 мар - РИА Новости. Участница Великой Отечественной войны Клавдия Гусельникова скончалась в Курске, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Наши герои уходят. С глубокой скорбью узнал о смерти участницы Великой Отечественной войны, почётного гражданина Курска
Клавдии Васильевны Гусельниковой. В прошлом году в День России
поздравлял её с вековым юбилеем. Целая эпоха в одной судьбе", - сообщил Хинштейн
на платформе Max
.
Он добавил, что в 16 лет втайне от матери Гусельникова ушла на фронт.
"Служила командиром зенитного орудия на Дальнем Востоке
. Вернулась в Курск и всю жизнь трудилась сначала на заводе, потом 30 лет — на главной почте города Курска. Она не любила громких слов. Старалась всегда жить честно и быть преданной своей стране. Клавдия Васильевна — из тех, на ком держится память поколений", - добавил глава региона.
Хинштейн выразил соболезнования родным Клавдии Васильевны.
"Это человек, который заслужил уважение земляков не словами, а всей своей жизнью. Светлая память. Никогда Вас не забудем", - подытожил он.