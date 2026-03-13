Германова: РФ и Беларуси важно обменяться опытом в системе профобразования

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Союзному государству Беларуси и России необходимо обменяться опытом в системе профтехобразования, заявила председатель комиссии по науке и образованию Парламентского собрания Беларуси и России, член комитета Госдумы РФ Ольга Германова.

В пятницу в Минской области на территории Ресурсного центра "ЭкоТехноПарк-Волма" – филиале УО "Республиканский институт профессионального образования" проходит заседание комиссии Парламентского собрания по науке и образованию.

"У нас есть чем обменяться, практиками, где-то перенять опыт, ну и где-то, наверное, сблизить законодательство, потому что рынок труда у нас единый", – сказала Германова, ее слова приводит Sputnik

Помимо этого, она обратила внимание на дефицит квалифицированных рабочих кадров, который наблюдается в Союзном государстве.

"Нехватка кадров на рынке труда (в Союзном государстве – ред.) колоссальная. Только в Российской Федерации на одного человека приходится до 25 вакансий. То есть, такая вот огромная потребность рынка", – уточнила председатель комиссии.

При этом она отметила, что, к примеру, в России рассматриваются вопросы сокращения обучения в средних профессионально-технических учебных заведениях, чтобы на рынок труда быстрее вышли молодые специалисты.

По ее словам, важно также гармонизировать законодательства Беларуси и России в сфере подготовки квалифицированных рабочих кадров.

"Конечно, очень много позиций, которые нужно разрабатывать, учитывать, гармонизировать законодательство. У нас немножко разнится подготовка в этом плане", – указала Германова.

В данной связи председатель комиссии пояснила, что в России нет обязательного распределения после окончания среднего специального учебного заведения, в Беларуси такое распределение существует.

Кроме этого, был отмечен высокий уровень организации учебного процесса в центре "ЭкоТехноПарк-Волма".