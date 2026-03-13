В Германии число бездомных детей достигло рекордной отметки, пишут СМИ

БЕРЛИН, 13 мар — РИА Новости. Число бездомных детей в Германии в 2025 году достигло рекордной отметки, сообщает газета Rheinische Post (RP) со ссылкой на ответы Министерства строительства на запрос партии "Левые".
"По состоянию на 31 января 2025 года по всей Германии более 137 тысяч лиц младше 18 лет считались бездомными. Для сравнения: в 2024 году было зарегистрировано почти 129 тысяч несовершеннолетних без жилья, а в два предыдущих года их было значительно меньше (в 2023 году — 105 тысяч, в 2022-м — 47 тысяч)", — говорится в материале.
Отмечается, что правительство Германии ведет перепись лиц, не имеющих собственного жилья, с 2022 года. Руководство страны считает, что число бездомных заметно выросло из-за учета украинских беженцев, которых впервые включили в статистику в 2023 году. Вторая причина этого роста, по словам правительства, заключается в "улучшении системы сбора данных".
По информации издания, число бездомных в возрасте от 18 до 25 также достигло рекордного уровня: в 2025 году их число превысило 55,5 тысячи человек. Как уточняет газета, в 2024 году бездомными считались чуть более 47 тысяч лиц из этой возрастной группы.
Издание сообщает и о том, что ощутимо выросла и средняя продолжительность пребывания бездомных детей в приютах. По состоянию на 2025 год дети в возрасте от 14 до 18 лет провели там в среднем 150 недель, то есть почти три года. В 2024 году этот показатель составил 136 недель, в 2023-м — 117 недель. Такая же динамика наблюдается и среди лиц от 18 до 25 лет. В 2025 году их средний срок проживания в приютах составлял 120 недель, тогда как в 2023 году — около 105 недель.
Депутат бундестага от партии "Левые" и спикер по вопросам социального жилья Зара Миров заявила в интервью газете, что динамика вызывает обеспокоенность. Она считает рост числа бездомных детей "провалом социальной политики".