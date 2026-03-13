В Германии число бездомных детей достигло рекордной отметки, пишут СМИ

Отмечается, что правительство Германии ведет перепись лиц, не имеющих собственного жилья, с 2022 года. Руководство страны считает, что число бездомных заметно выросло из-за учета украинских беженцев, которых впервые включили в статистику в 2023 году. Вторая причина этого роста, по словам правительства, заключается в "улучшении системы сбора данных".

По информации издания, число бездомных в возрасте от 18 до 25 также достигло рекордного уровня: в 2025 году их число превысило 55,5 тысячи человек. Как уточняет газета, в 2024 году бездомными считались чуть более 47 тысяч лиц из этой возрастной группы.

Издание сообщает и о том, что ощутимо выросла и средняя продолжительность пребывания бездомных детей в приютах. По состоянию на 2025 год дети в возрасте от 14 до 18 лет провели там в среднем 150 недель, то есть почти три года. В 2024 году этот показатель составил 136 недель, в 2023-м — 117 недель. Такая же динамика наблюдается и среди лиц от 18 до 25 лет. В 2025 году их средний срок проживания в приютах составлял 120 недель, тогда как в 2023 году — около 105 недель.