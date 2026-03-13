Жителя Геленджика задержали за призывы к терактам против российских военных

СОЧИ, 13 мар - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали жителя Геленджика 1971 года рождения, который публично призывал к террористическим действиям против военнослужащих РФ, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в УФСБ России по региону

Уточняется, что мужчина, используя псевдоним, оставлял комментарии с призывами и публично оправдывал подобные террористические действия украинского режима в одном из Telegram-каналов. Однако такая "анонимность" не помогла ему избежать ответственности.

« "Установлено, что житель города Геленджика c использованием личного аккаунта под псевдонимом "Alex FREE" опубликовал в одном из групповых сообществ интернет-мессенджера Telegram комментарии, в которых активно призывал к совершению террористических действий в отношении военнослужащих РФ , а также оправдывал подобные действия украинского режима. Использование аккаунта с псевдонимом не помогло избежать предусмотренной законом ответственности", - говорится в сообщении.