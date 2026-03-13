17:13 13.03.2026
Жителя Геленджика задержали за призывы к терактам против российских военных
Жителя Геленджика задержали за призывы к терактам против российских военных
ФСБ задержала жителя Геленджика, призывавшего к терактам против ВС РФ

Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
СОЧИ, 13 мар - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали жителя Геленджика 1971 года рождения, который публично призывал к террористическим действиям против военнослужащих РФ, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в УФСБ России по региону
Уточняется, что мужчина, используя псевдоним, оставлял комментарии с призывами и публично оправдывал подобные террористические действия украинского режима в одном из Telegram-каналов. Однако такая "анонимность" не помогла ему избежать ответственности.
«
"Установлено, что житель города Геленджика c использованием личного аккаунта под псевдонимом "Alex FREE" опубликовал в одном из групповых сообществ интернет-мессенджера Telegram комментарии, в которых активно призывал к совершению террористических действий в отношении военнослужащих РФ, а также оправдывал подобные действия украинского режима. Использование аккаунта с псевдонимом не помогло избежать предусмотренной законом ответственности", - говорится в сообщении.
Как рассказали в региональном управлении, мужчина обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма и пропаганде терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, уточнили в управлении.
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2026 году
20 февраля, 13:20
 
