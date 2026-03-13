Власти Италии обсудили ситуацию с дрейфующим российским газовозом - РИА Новости, 13.03.2026
18:26 13.03.2026
Власти Италии обсудили ситуацию с дрейфующим российским газовозом
Власти Италии обсудили ситуацию с дрейфующим российским газовозом - РИА Новости, 13.03.2026
Власти Италии обсудили ситуацию с дрейфующим российским газовозом
Руководство Совета министров Италии обсудило ситуацию вокруг дрейфующего российского газовоза Arctic Metagaz, который после атаки украинских безэкипажных... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T18:26:00+03:00
в мире
италия
мальта
лампедуза
джорджа мелони
антонио таяни
гуидо крозетто
https://ria.ru/20260310/moskva-2079801989.html
https://ria.ru/20260313/metagaz-2080538689.html
италия
мальта
лампедуза
в мире, италия, мальта, лампедуза, джорджа мелони, антонио таяни, гуидо крозетто
В мире, Италия, Мальта, Лампедуза, Джорджа Мелони, Антонио Таяни, Гуидо Крозетто
Власти Италии обсудили ситуацию с дрейфующим российским газовозом

Совет министров Италии обсудил ситуацию с дрейфующим газовозом Arctic Metagaz

Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море. Архивное фото
РИМ, 13 мар – РИА Новости. Руководство Совета министров Италии обсудило ситуацию вокруг дрейфующего российского газовоза Arctic Metagaz, который после атаки украинских безэкипажных катеров находится в море между островами Лампедуза и Мальта, сообщил правительственный Дворец Киджи.
"На встрече обсуждалась ситуация с российским газовозом Arctic Metagaz, перевозящим значительные объемы газа, мазута и дизельного топлива и уже несколько дней дрейфующим без экипажа в Средиземном море", - говорится в сообщении.
Двух россиян, пострадавших при атаке на газовоз, доставили в Москву
10 марта, 21:17
В совещании приняли участие премьер-министр Джорджа Мелони, главы МИД и Минобороны Антонио Таяни и Гуидо Крозетто, министр по вопросам гражданской обороны Нелло Музумечи и министр окружающей среды и энергетической безопасности страны Джилберто Пикетто-Фратин.
"Учитывая, что судно в настоящее время находится в зоне ответственности Мальты, и что мальтийские власти установили минимальное безопасное расстояние в 5 морских миль, правительство Италии заверило правительство Валлетты, что продолжит делиться с ним данными о наблюдении", - сообщила пресс-служба руководства Совмина Италии.
Итальянская сторона подтвердила готовность оказывать поддержку в ожидании решений мальтийских властей.
Ранее мэр итальянского города Лампедуза Филиппо Маннино сообщил РИА Новости, что газовоз Arctic Metagaz находится в международных водах и дрейфует в направлении Мальты. Его сопровождают корабли ВМС Италии и технических служб, следящих за угрозой для окружающей среды.
Накануне вечером новостная передача TG1 первого канала итальянской телерадиокомпании RAI в своих соцсетях сообщила, что в районе итальянской Лампедузы к югу от Сицилии дрейфует российский танкер.
Ранее Минтранс РФ сообщал, что российский газовоз был атакован 3 марта в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Все 30 членов экипажа были спасены.
В Лампедузе заявили, что Arctic Metagaz дрейфует в сторону Мальты
Вчера, 17:22
 
В миреИталияМальтаЛампедузаДжорджа МелониАнтонио ТаяниГуидо Крозетто
 
 
