Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:03 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/garbuzov-2080471357.html
Гарбузов: столичная компания нарастила выпуск лекарственных средств на 30%
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080470235_0:210:3000:1898_1920x0_80_0_0_0574263c76b7c771a129ea6311c68ec5.jpg
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080470235_336:0:3000:1998_1920x0_80_0_0_16329d6e7d06a71541125a23be1ba338.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Анатолий Гарбузов, Москва
© Фото предоставлен пресс-службой ДИПП
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Завод "Биннофарм", который входит в "Биннофарм Групп", нарастил объем выпуска препаратов за 2025 год на 30% по сравнению с 2024 годом, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин отмечал, что за прошлый год московские предприятия увеличили выпуск современных препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы почти на 80%.
"В столице работает более 300 предприятий фармацевтической и медицинской отрасли, на которых трудятся около 30 тысяч человек. При поддержке города компании модернизируют мощности и расширяют ассортимент современных отечественных препаратов. Так, только за 2025 год московский завод изготовил почти 6,9 миллиона упаковок лекарств", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Таким образом, завод производит лекарства для лечения респираторных заболеваний, иммуномодулирующие средства и вакцины. Например, в 2025 году было выпущено почти в 2,4 раза больше вакцин для профилактики гепатита B. Это стало возможным благодаря стабильной загрузке линий и оптимизации процессов.
Также компания активно развивает экспорт. Так, около 22% от всего объема выпущенных препаратов (почти 1,5 миллиона упаковок) было направлено на зарубежные рынки.
По словам корпоративного директора по производству компании Анатолия Ягленко, рост производства отражает устойчивый спрос на продукцию компании и последовательную реализацию стратегии по развитию промышленного блока. Столичная площадка работает в соответствии с международными стандартами и играет важную роль в обеспечении доступности качественных лекарственных средств для пациентов в России.
Он добавил, что в этом году компания продолжит развивать площадку — в планах вывод на рынок препаратов на основе моноклональных антител.
Кроме того, предприятие вкладывает допсредства в свое развитие при содействии Москвы. "Биннофарм" имеет статус промкомплекса. Это дает предприятию ряд налоговых льгот, а также пользуется программой компенсации процентов по инвесткредитам от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.
По стратегии развития промышленности Москвы до 2030 года фармацевтическая отрасль относится к ключевым направлениям, которым город оказывает активную поддержку. Эта работа вносит вклад в развитие нацпроектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Технологии здоровья".
Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром страны. Каждый год в Москве открывается около 150 технологичных предприятий. На данный момент в городе работает почти 4,6 тысячи промышленных компаний, где трудятся более 755 тысяч человек. Сейчас производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки, в том числе программа компенсации процентов по инвесткредитам, налоговые льготы и другие инструменты.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала