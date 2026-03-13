Гарбузов: столичная компания нарастила выпуск лекарственных средств на 30%

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Завод "Биннофарм", который входит в "Биннофарм Групп", нарастил объем выпуска препаратов за 2025 год на 30% по сравнению с 2024 годом, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин отмечал, что за прошлый год московские предприятия увеличили выпуск современных препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы почти на 80%.
"В столице работает более 300 предприятий фармацевтической и медицинской отрасли, на которых трудятся около 30 тысяч человек. При поддержке города компании модернизируют мощности и расширяют ассортимент современных отечественных препаратов. Так, только за 2025 год московский завод изготовил почти 6,9 миллиона упаковок лекарств", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Таким образом, завод производит лекарства для лечения респираторных заболеваний, иммуномодулирующие средства и вакцины. Например, в 2025 году было выпущено почти в 2,4 раза больше вакцин для профилактики гепатита B. Это стало возможным благодаря стабильной загрузке линий и оптимизации процессов.
Также компания активно развивает экспорт. Так, около 22% от всего объема выпущенных препаратов (почти 1,5 миллиона упаковок) было направлено на зарубежные рынки.
По словам корпоративного директора по производству компании Анатолия Ягленко, рост производства отражает устойчивый спрос на продукцию компании и последовательную реализацию стратегии по развитию промышленного блока. Столичная площадка работает в соответствии с международными стандартами и играет важную роль в обеспечении доступности качественных лекарственных средств для пациентов в России.
Он добавил, что в этом году компания продолжит развивать площадку — в планах вывод на рынок препаратов на основе моноклональных антител.
Кроме того, предприятие вкладывает допсредства в свое развитие при содействии Москвы. "Биннофарм" имеет статус промкомплекса. Это дает предприятию ряд налоговых льгот, а также пользуется программой компенсации процентов по инвесткредитам от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.
По стратегии развития промышленности Москвы до 2030 года фармацевтическая отрасль относится к ключевым направлениям, которым город оказывает активную поддержку. Эта работа вносит вклад в развитие нацпроектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Технологии здоровья".
Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром страны. Каждый год в Москве открывается около 150 технологичных предприятий. На данный момент в городе работает почти 4,6 тысячи промышленных компаний, где трудятся более 755 тысяч человек. Сейчас производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки, в том числе программа компенсации процентов по инвесткредитам, налоговые льготы и другие инструменты.