19:06 13.03.2026
"Сделайте это!" В Финляндии выступили с внезапным призывом по России
"Сделайте это!" В Финляндии выступили с внезапным призывом по России
"Сделайте это!" В Финляндии выступили с внезапным призывом по России

Профессор Малинен призвал Финляндию закупать российскую нефть

© AP Photo / Sergei GritsМужчина фотографирует флаги НАТО и Финляндии
Мужчина фотографирует флаги НАТО и Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в соцсети X обратился к премьеру Финляндии Петтери Орпо и министру финансов Риикке Пурру с просьбой начать закупать российскую нефть.
"Пожалуйста, сделайте это", — написал он.
"Никаких ограничений". В Финляндии сделали заявление о ядерном оружии
Так профессор прокомментировал публикацию главы РФПИ, спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева с призывом к странам покупать российские нефть и газ для поддержания сбалансированного энергоснабжения.
В ночь на пятницу американский Минфин разрешил покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Мера действует до 08:01 11 апреля. Снятие санкций коснется ста миллионов баррелей.
В Кремле обратили внимание на заявления, что Вашингтон далее не планирует снимать ограничения, отметил Песков. По его словам, без значительных объемов российской нефти изменить ситуацию на энергорынках невозможно.
Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.
В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент. Увеличилась и стоимость газа, особенно в Европе. С конца февраля биржевые цены подскочили там более чем на 100 процентов.
"Будет давить". На Западе устроили истерику из-за решения Трампа по России
