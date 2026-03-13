Евросоюз "трещит по швам", в том числе, из-за русофобии, заявил Слуцкий

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Евросоюз действительно "трещит по швам", но разваливает его в большей степени тотальная русофобия, инертность властей, их неспособность вести самостоятельную политику в интересах европейцев и бездумная санкционная истерия, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас заявила, что США хотят разделить Европу, она утверждает, что Вашингтону не нравится ЕС.
"Евросоюз действительно "трещит по швам". Но разваливает его в большей степени тотальная русофобия, инертность властей, их неспособность вести самостоятельную политику в интересах европейцев, бездумная санкционная истерия, бумерангом ударяющая по карманам простых граждан", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Каллас обвиняет США в подрыве европейского единства, и глава европейской дипломатии снова ищет внешнего врага для оправдания нынешнего провального курса ЕС.
По словам политика, Брюссель стал заложником антироссийской линии администрации бывшего президента США Джо Байдена.
"Каллас, возлагая ответственность на Вашингтон за проблемы внутри ЕС, не способна признать как собственные ошибки, так и неизбежный крах усилий по поддержке бандеровского режима. Равно как и то, что за словами о свободе Украины на самом деле стоит стремление кучки евробюрократов-русофобов сохранить свои кресла", - добавил Слуцкий.