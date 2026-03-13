Евраев: бизнес выбирает Ярославскую область для вложений
Бизнес видит развитие Ярославской области, в том числе экономическое, и выбирает регион для вложений, заявил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T18:11:00+03:00
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Бизнес видит развитие Ярославской области, в том числе экономическое, и выбирает регион для вложений, заявил губернатор Михаил Евраев.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на встрече с журналистами и блогерами рассказал о туристической и инвестиционной привлекательности региона. Он рассказал не только о туризме, но и о том, как на его развитие и развитие экономики в целом влияют перемены в облике региона.
"Благоустройство парков и набережных, современный общественный транспорт, архитектурная подсветка – все это не только делает жизнь людей комфортнее, но и служит сигналом для инвесторов: область развивается, в ней можно и нужно работать. Всего в этом году планируется завершение семи крупных инвестиционных проектов, которые сопровождает Корпорация развития Ярославской области, на общую сумму 23 миллиарда рублей. Бизнес это видит и выбирает наш регион для вложений", - подчеркнул губернатор.
Губернатор рассказал, в частности, что уже в марте состоится торжественное открытие распределительного центра "Озон". В этом году будет введена первая очередь логистического комплекса Wildberries – это еще 7 тысяч рабочих мест и 16 миллиардов рублей инвестиций.
Евраев подчеркнул: в Ярославской области развивается и малый бизнес. Если в 2022 году в регионе насчитывалось чуть более 49,5 тысячи субъектов МСП, то на начало этого года – уже более 53 тысяч. Количество самозанятых выросло до 130 тысяч.
"Это значит, что предприниматели чувствуют себя уверенно, видят перспективы и поддержку в реализации своих проектов", – подчеркнул Михаил Евраев.