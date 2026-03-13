Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
18:11 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/evraev-2080552854.html
Евраев: бизнес выбирает Ярославскую область для вложений
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075704790_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_62853840ee6995780d69c8da06fb344e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : пресс- служба СбераМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© Фото : пресс- служба Сбера
Михаил Евраев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Бизнес видит развитие Ярославской области, в том числе экономическое, и выбирает регион для вложений, заявил губернатор Михаил Евраев.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на встрече с журналистами и блогерами рассказал о туристической и инвестиционной привлекательности региона. Он рассказал не только о туризме, но и о том, как на его развитие и развитие экономики в целом влияют перемены в облике региона.
"Благоустройство парков и набережных, современный общественный транспорт, архитектурная подсветка – все это не только делает жизнь людей комфортнее, но и служит сигналом для инвесторов: область развивается, в ней можно и нужно работать. Всего в этом году планируется завершение семи крупных инвестиционных проектов, которые сопровождает Корпорация развития Ярославской области, на общую сумму 23 миллиарда рублей. Бизнес это видит и выбирает наш регион для вложений", - подчеркнул губернатор.
Губернатор рассказал, в частности, что уже в марте состоится торжественное открытие распределительного центра "Озон". В этом году будет введена первая очередь логистического комплекса Wildberries – это еще 7 тысяч рабочих мест и 16 миллиардов рублей инвестиций.
Евраев подчеркнул: в Ярославской области развивается и малый бизнес. Если в 2022 году в регионе насчитывалось чуть более 49,5 тысячи субъектов МСП, то на начало этого года – уже более 53 тысяч. Количество самозанятых выросло до 130 тысяч.
"Это значит, что предприниматели чувствуют себя уверенно, видят перспективы и поддержку в реализации своих проектов", – подчеркнул Михаил Евраев.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала