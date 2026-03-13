Ефимов: на востоке Москвы возводят 14 социальных объектов

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. На востоке Москвы в настоящее время строят 14 новых соцобъектов, 11 из них возводят частные инвесторы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Развитие социальной инфраструктуры – приоритет градостроительной политики Москвы. Так, на востоке столицы сейчас возводят шесть детских садов, две школы, три образовательных комплекса. Объекты образования дадут городу дополнительные 3595 школьных и дошкольных мест. Кроме того, строятся два физкультурно-оздоровительных комплекса и стоматологическая поликлиника", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

Как указывается в сообщении, многие соцобъекты возводят девелоперы в рамках строительства новых жилых кварталов. Так, в Гольянове в 2028 году должны сдать образовательный комплекс на 8,4 тысячи квадратных метров. Он будет включать школу на 250 учеников и детсад для 125 воспитанников.