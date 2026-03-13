Новую дорогу в Смоленской области планируют открыть осенью
Новую дорогу в Смоленской области планируют открыть осенью - РИА Новости, 13.03.2026
Новую дорогу в Смоленской области планируют открыть осенью
В Смоленской области новую дорогу "Подснежники – Скрипорово" планируют открыть осенью 2026 года, рассказал губернатор региона Василий Анохин в своем канале в... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T18:09:00+03:00
2026-03-13T18:09:00+03:00
смоленская область
смоленская область
смоленск
смоленская область, василий анохин, смоленск
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Смоленск
Новую дорогу в Смоленской области планируют открыть осенью
Трассу "Подснежники – Скрипорово" в Смоленской области планируют открыть осенью
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Смоленской области новую дорогу "Подснежники – Скрипорово" планируют открыть осенью 2026 года, рассказал губернатор региона Василий Анохин в своем канале в мессенджере Mах.
Тема дорог и транспорта была в центре обсуждения главы региона с белорусскими партнерами. Реализацию совместных проектов Анохин обсудил с генеральным директором управляющей компании холдинга "Белавтодор" Юрием Масюком.
На встрече обсудили дальнейшее строительство участка автодороги "Подснежники – Скрипорово", который соединит дорогу "Анастасино – Дивасы" с Минским шоссе. Проектная документация уже готова, получены заключения экспертиз. Сейчас на объекте строители уже формируют насыпь, готовят основание дороги и монтируют железобетонные трубы.
"На протяжении всей истории через Смоленскую область пролегали многочисленные торговые пути. И сегодня регион является важным транспортным узлом. Ежегодно растет грузопоток по автомобильным дорогам, а значит, увеличивается нагрузка и ускоряется износ дорожного покрытия", – указал Анохин.
В сотрудничестве с "Белавтодором" область уже не первый год реализует совместные проекты. Среди них – ремонт Краснинского шоссе и проспекта Строителей в Смоленске, ремонт автодороги "Витязи – Духовщина – Белый – Нелидово" в Духовщинском муниципальном округе.