Новую дорогу в Смоленской области планируют открыть осенью

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Смоленской области новую дорогу "Подснежники – Скрипорово" планируют открыть осенью 2026 года, рассказал губернатор региона Василий Анохин в своем канале в мессенджере Mах.

Тема дорог и транспорта была в центре обсуждения главы региона с белорусскими партнерами. Реализацию совместных проектов Анохин обсудил с генеральным директором управляющей компании холдинга "Белавтодор" Юрием Масюком.

На встрече обсудили дальнейшее строительство участка автодороги "Подснежники – Скрипорово", который соединит дорогу "Анастасино – Дивасы" с Минским шоссе. Проектная документация уже готова, получены заключения экспертиз. Сейчас на объекте строители уже формируют насыпь, готовят основание дороги и монтируют железобетонные трубы.

"На протяжении всей истории через Смоленскую область пролегали многочисленные торговые пути. И сегодня регион является важным транспортным узлом. Ежегодно растет грузопоток по автомобильным дорогам, а значит, увеличивается нагрузка и ускоряется износ дорожного покрытия", – указал Анохин.