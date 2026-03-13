Новые собственники планируют модернизировать Домодедово, заявил Никитин

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Пассажиры могут ожидать улучшения качества обслуживания в аэропорту "Домодедово" после его приобретения структурой "Шереметьево", новые собственники планируют модернизировать аэропорт и развивать сервис, сообщил министр транспорта России Андрей Никитин.