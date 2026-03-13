Последствия удара ВСУ по медучреждению в ДНР

В ДНР частично обрушился второй этаж больницы, где погибли восемь медиков

ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Второй этаж больницы в Донецкой Народной Республике, где при атаке ВСУ 10 марта погибли 8 медиков, частично обрушился, сообщили в Штабе обороны ДНР.

Минобороны России сообщало, что 10 марта около 03.40 мск киевским режимом был преднамеренно нанесен удар с применением четырёх БПЛА самолётного типа по стационарному медицинскому учреждению в ДНР . В результате погибли 8 медицинских работников, 10 человек пострадали.

"На фото - последствия вражеского удара по стационарному медицинскому учреждению 10 марта, после которого погибло 8 медиков", - говорится в подписи к опубликованным штабом фото.