Дюссельдорф примет матчи НХЛ в декабре 2026 года
15:22 13.03.2026
Дюссельдорф примет матчи НХЛ в декабре 2026 года
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Оттавой Сенаторз" и "Чикаго Блэкхокс" пройдут в немецком Дюссельдорфе в декабре 2026 года, сообщается на сайте турнира.
Встречи в рамках Global Series состоятся 18 и 20 декабря. Также на пресс-конференции в Дюссельдорфе лига и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) обнародовали детали совместной долгосрочной стратегии, направленной на укрепление присутствия организации в Германии. План включает в себя инвестиции в развитие хоккея, создание контента, налаживание долгосрочных деловых партнерств, а также обязательство проводить в Германии больше матчей регулярного чемпионата НХЛ.
"Немецкий хоккей очень сильно развивается, и оттуда приходит много отличных игроков. А теперь, когда НХЛ взяла на себя обязательство проводить там матчи, это станет огромным шагом вперед", - заявил немецкий нападающий "Оттавы" Тим Штюцле.
Ранее в Германии клубы НХЛ провели 22 игры, включая одну встречу регулярного сезона 8 октября 2011 года в Берлине между "Лос-Анджелес Кингз" и "Баффало Сейбрз".
