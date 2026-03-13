13:55 13.03.2026 (обновлено: 14:01 13.03.2026)
Эксперт развеяла миф о раздельном питании
https://ria.ru/20260303/makarony-2078288904.html
https://ria.ru/20260224/dieta-2076289903.html
Эксперт развеяла миф о раздельном питании

Нутрициолог Попова развеяла миф о необходимости есть белки отдельно от углеводов

© Pixabay / Free-PhotosЕда
Еда . Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мифы о несовместимости продуктов, когда белки едят отдельно от углеводов, регулярно будоражат умы сторонников ЗОЖ, однако исследования подтверждают, что наш ЖКТ приспособлен к перевариваю смешанной пищи, рассказала порталу NEWS.ru дипломированный семейный нутрициолог Юлия Попова.
"Мифы о несовместимости продуктов, когда белки едят отдельно от углеводов, регулярно будоражат умы сторонников ЗОЖ. Любители модных диет уверяют: мясо с хлебом есть нельзя, это грозит брожением и тяжестью в животе. Однако исследования в области гастроэнтерологии подтверждают: наш желудочно-кишечный тракт эволюционно приспособлен к перевариванию смешанной пищи. Ферменты для расщепления всего вырабатываются одновременно, частично еще до того, как еда попала в рот. Но доля истины в раздельном питании есть. И дело вовсе не в магии кислой и щелочной среды", - сказала она.
Врач-диетолог рассказала, как сделать макароны полезными
Попова подчеркнула, что реальная проблема заключается в общей перегрузке ферментативной системы. По ее словам, организм может не справиться с большим количеством калорий, если в одной порции содержатся тяжелые блюда. Она пояснила, что сочетание простых углеводов, обилия жиров и тяжелых белков наносит тройной удар по поджелудочной железе.
"Чтобы дать организму нормально переварить еду, стоит минимизировать трио жирного мяса, большого количества масла и крахмалистого гарнира. Например, тот же шашлык съесть с пучком зелени и овощами на гриле или свежими. Клетчатка работает как щетка, поддерживая микрофлору и помогая ферментам справляться с нагрузкой. Половина тарелки всегда должна быть занята некрахмалистыми овощами. Остальное - белок и гарнир. Это и есть идеальная формула, которая убережет от перегруза без лишних запретов", - заключила она.
Врач назвала самую сбалансированную диету
