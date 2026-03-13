Эксперт развеяла миф о раздельном питании

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мифы о несовместимости продуктов, когда белки едят отдельно от углеводов, регулярно будоражат умы сторонников ЗОЖ, однако исследования подтверждают, что наш ЖКТ приспособлен к перевариваю смешанной пищи, рассказала порталу NEWS.ru дипломированный семейный нутрициолог Юлия Попова.

"Мифы о несовместимости продуктов, когда белки едят отдельно от углеводов, регулярно будоражат умы сторонников ЗОЖ. Любители модных диет уверяют: мясо с хлебом есть нельзя, это грозит брожением и тяжестью в животе. Однако исследования в области гастроэнтерологии подтверждают: наш желудочно-кишечный тракт эволюционно приспособлен к перевариванию смешанной пищи. Ферменты для расщепления всего вырабатываются одновременно, частично еще до того, как еда попала в рот. Но доля истины в раздельном питании есть. И дело вовсе не в магии кислой и щелочной среды", - сказала она.

Попова подчеркнула, что реальная проблема заключается в общей перегрузке ферментативной системы. По ее словам, организм может не справиться с большим количеством калорий, если в одной порции содержатся тяжелые блюда. Она пояснила, что сочетание простых углеводов, обилия жиров и тяжелых белков наносит тройной удар по поджелудочной железе.