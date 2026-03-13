Правительство и Народный фронт передали десантникам необходимую технику

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В Ростове-на-Дону правительство РФ и Народный фронт передали военным воздушно-десантных войск, участвующим в СВО, технику для выполнения боевых задач, сообщили в пресс-службе движения.

"В Ростове-на-Дону правительство РФ и Народный фронт вручили десантникам необходимую на передовой технику. Всего бойцы получили 50 электромотоциклов, 50 квадроциклов и 10 УАЗов "Профи". Также военнослужащим привезли оборудование для связи, 100 тепловизионных прицелов, а также мотопомпы для откачки воды из укрытий", - рассказали в пресс-службе.