Правительство и Народный фронт передали десантникам необходимую технику
В Ростове-на-Дону правительство РФ и Народный фронт передали военным воздушно-десантных войск, участвующим в СВО, технику для выполнения боевых задач, сообщили... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T18:13:00+03:00
Надежные люди, Ростов-на-Дону, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В Ростове-на-Дону правительство РФ и Народный фронт передали военным воздушно-десантных войск, участвующим в СВО, технику для выполнения боевых задач, сообщили в пресс-службе движения.
"В Ростове-на-Дону правительство РФ и Народный фронт вручили десантникам необходимую на передовой технику. Всего бойцы получили 50 электромотоциклов, 50 квадроциклов и 10 УАЗов "Профи". Также военнослужащим привезли оборудование для связи, 100 тепловизионных прицелов, а также мотопомпы для откачки воды из укрытий", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что российский кабмин по поручению президента выделяет целевые средства, а Минпромторг России осуществляет закупки и безвозмездную передачу техники для решения задач специальной военной операции. Такие поставки при поддержке Народного фронта идут уже третий год, за это время военнослужащие получили более 7 тысяч транспортных средств.