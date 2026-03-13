Срок бана для авиадебоширов могут увеличить до трех лет

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Минтранс РФ в 2026 году доработает нормативную базу по авиадебоширам, срок бана за плохое поведение на борту самолета планируется увеличить с 1 года до 3 лет, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Закон о "черных списках" для авиадебоширов вступил в силу в 2018 году. Согласно ему, перевозчики могут вносить пассажиров в "черный список" и отказывать им в продаже билетов за деструктивное поведение на борту. Нарушители находятся "черном списке" в течение года, по прошествии которого авиакомпании обязаны исключать их оттуда.

"Мы доработаем нормативную базу в этом году, чтобы, во-первых, авиакомпании могли списками (авиадебоширов – ред.) обмениваться между собой. А во-вторых, чтобы срок бана за плохое поведение был не год, а три года", - сказал Никитин в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести"

Эти меры позволят не допустить на борт людей, из-за которых самолеты совершают внеплановые посадки, а пассажиры нервничают, отметил министр.