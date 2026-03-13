Лихачев рассказал об эвакуации российского персонала с АЭС "Бушер" - РИА Новости, 13.03.2026
13:42 13.03.2026 (обновлено: 14:57 13.03.2026)
Лихачев рассказал об эвакуации российского персонала с АЭС "Бушер"
Лихачев рассказал об эвакуации российского персонала с АЭС "Бушер" - РИА Новости, 13.03.2026
Лихачев рассказал об эвакуации российского персонала с АЭС "Бушер"
Эвакуация российского персонала и членов их семей с АЭС "Бушер" в Иране прошла абсолютно безопасно, сообщил журналистам гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T13:42:00+03:00
2026-03-13T14:57:00+03:00
в мире
москва
иран
россия
алексей лихачев
бушерская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
в мире, москва, иран, россия, алексей лихачев, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Москва, Иран, Россия, Алексей Лихачев, Бушерская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Лихачев рассказал об эвакуации российского персонала с АЭС "Бушер"

Лихачев: эвакуация российского персонала с АЭС "Бушер" была абсолютно безопасной

© РИА Новости / Андрей Резниченко | Перейти в медиабанкАтомная электростанция в Бушере
Атомная электростанция в Бушере - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Андрей Резниченко
Перейти в медиабанк
Атомная электростанция в Бушере. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Эвакуация российского персонала и членов их семей с АЭС "Бушер" в Иране прошла абсолютно безопасно, сообщил журналистам гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
Он рассказал, что ещё за день до начала конфликта госкорпорации удалось вывезти всех детей и часть членов семей своих сотрудников. Буквально несколько дней назад состоялся ещё один этап эвакуации работников - 150 человек уже в Москве.
"Надо сказать, совершенно безопасно покинули страну", - сказал Лихачев по итогам прошедших в Москве межведомственных консультаций РФ-МАГАТЭ.
В то же время, по его словам, ещё более 450 человек остаются на площадке. Масштабные работы там прекращены, но АЭС это слишком сложный объект, чтобы её полностью покинуть, добавил он.
Путин глубоко погружен в ситуацию на АЭС "Бушер", заявил Лихачев
В миреМоскваИранРоссияАлексей ЛихачевБушерская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
