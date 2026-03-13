В Бурятии один работник погиб при обрушение породы на руднике

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мар – РИА Новости. Обрушение породы произошло на руднике в Муйском районе Бурятии, погиб работник предприятия, сообщает глава МЧС республики.

"От оперативного дежурного Кемеровского филиала ФГУП "Военизированная горноспасательная часть (ВГСЧ)" в ОДС ГУ поступило сообщение о выезде спасателей ВГСЧ на обрушение в штольне рудника Кедровский жила Шаманская", - говорится в сообщении.