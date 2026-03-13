Британия занимает враждебную России позицию, заявил посол в Лондоне - РИА Новости, 13.03.2026
10:56 13.03.2026
Британия занимает враждебную России позицию, заявил посол в Лондоне
Власти Великобритании ни разу не высказывались в пользу мирного урегулирования на Украине и продолжают занимать враждебную России позицию, заявил посол РФ в... РИА Новости, 13.03.2026
Британия занимает враждебную России позицию, заявил посол в Лондоне

Посол Келин: Британия не высказывалась за мирное урегулирование на Украине

ЛОНДОН, 13 мар - РИА Новости. Власти Великобритании ни разу не высказывались в пользу мирного урегулирования на Украине и продолжают занимать враждебную России позицию, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Великобритания очень воинственно настроена против России. Меня беспокоят поставки ракет, воинственные заявления и односторонняя позиция. Я ни разу не слышал от правительства Соединенного Королевства ни слова о мирном урегулировании, о необходимости дипломатического завершения конфликта. Только постоянное враждебное отношение", - сказал Келин в интервью американскому телеканалу CNBC.
Дипломат подчеркнул, что ни разу не видел у британской стороны ни одного заявления и ни одного плана, направленного на то, чтобы усадить Украину за стол переговоров.
"Мы сидим за столом переговоров вместе с американцами, и мы ведем очень открытый разговор. По нашему мнению, нынешняя администрация США понимает коренные причины кризиса, они понимают, когда он начался, почему он начался, как он развивался и каков будет результат", - добавил Келин.
Он напомнил, что именно Великобритания поставила Украине ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ ударили по Брянску, убив семь человек.
Процесс урегулирования по Украине, вероятно, затянется из-за отказа Британии и Европы искать дипломатический выход, подчеркнул посол.
Россия и Украина провели ранее три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
