Лыжные гонки
 
11:52 13.03.2026
Волков заявил, что в сборной России нет заговора против Большунова
Волков заявил, что в сборной России нет заговора против Большунова
Лыжник Сергей Волков заявил в интервью РИА Новости, что в сборной России нет никакого заговора против трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. РИА Новости Спорт, 13.03.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Лыжник Сергей Волков заявил в интервью РИА Новости, что в сборной России нет никакого заговора против трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.
Ранее Большунов в эфире "России 24" сказал, что в начале сезона его лыжи ехали "не так, как нужно". По мнению спортсмена, это может быть связано с тем, что внутри сборной против него есть заговор и во внутренних турнирах у кого-то "на эти гонки ставки очень большие".
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Большунов рассказал о нелучшем состоянии после победы с отрывом в марафоне
8 марта, 12:08
"Это его мнение, и оно, наверное, имеет право на существование. Но я могу сказать только за себя. У меня никакого заговора против него нет. Наоборот, когда он приехал сюда в хорошей форме, а это было видно, и я понимал, что сам тоже нахожусь в отличной, то мне очень хотелось с ним побороться в честной борьбе, оценить свой пиковый уровень. Ни у меня, ни у моих друзей, ни у нашей команды никакого заговора нет", - сказал Волков.
"В прошлом году один журналист мне звонил и спрашивал, правда ли, что у нас существует командная тактика против Большунова. Я сказал, что нет, мы это вообще даже не обсуждаем", - отметил атлет.
По его словам, группа Егора Сорина действительно сильная, и много лыжников из этой команды могут занимать призовые места. "Да, состав тех, кто борется за призы, может меняться в зависимости от дисциплины и формы, но в целом команда выступает очень сильно. И из-за этого кому-то может казаться, будто у нас есть какой-то заговор или командная тактика именно против него. Но этого нет", - добавил Волков.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Большунов: собаки спрятались и уже не выходили после женского марафона
8 марта, 11:49
 
