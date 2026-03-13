Бобровский заявил о желании продлить контракт с "Флоридой"
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
14:39 13.03.2026
Бобровский заявил о желании продлить контракт с "Флоридой"
Бобровский заявил о желании продлить контракт с "Флоридой" - РИА Новости Спорт, 13.03.2026
Бобровский заявил о желании продлить контракт с "Флоридой"
Российский вратарь Сергей Бобровский заявил о желании продлить контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз".
2026-03-13T14:39:00+03:00
2026-03-13T14:39:00+03:00
спорт, сергей бобровский, коламбус блю джекетс, флорида пантерз, металлург (магнитогорск), национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Сергей Бобровский, Коламбус Блю Джекетс, Флорида Пантерз, Металлург (Магнитогорск), Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Бобровский заявил о желании продлить контракт с "Флоридой"

Бобровский заявил о желании остаться во "Флориде" по окончании контракта

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российский вратарь Сергей Бобровский заявил о желании продлить контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз".
Бобровскому 37 лет. Его семилетний контракт на 70 млн долларов истекает по окончании сезона. В текущем чемпионате он отражает в среднем 87,8% бросков, это его худший показатель в карьере в НХЛ.
«
"Я хочу быть здесь. Я люблю команду, болельщиков, организацию и все остальное. Да, я хочу остаться", - сказал россиянин в пятницу изданию Miami Herald после игры регулярного чемпионата с "Коламбус Блю Джекетс" (2:1).
Бобровский представляет "Флориду" с 2019 года, он дважды завоевал с командой Кубок Стэнли (2024, 2025). Воспитанник новокузнецкого "Металлурга" также представлял в НХЛ "Филадельфию Флайерз" и "Коламбус Блю Джекетс". На счету Бобровского 799 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и 453 победы, что является наилучшим показателем среди российских вратарей.
В составе национальной команды Бобровский стал чемпионом мира 2014 года, а также завоевал серебро (2015) и бронзу (2016) мировых первенств.
Голкипер Флориды Пантерз Сергей Бобровский - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Бобровский побил рекорд НХЛ
5 февраля, 07:57
 
