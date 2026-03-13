Генсек ООН прибыл в Бейрут, чтобы выразить солидарность народу Ливана

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что прибыл в Бейрут, чтобы выразить солидарность народу Ливана на фоне эскалации на Ближнем Востоке, при этом он выразил приверженность мирному будущему для региона.