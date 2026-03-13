https://ria.ru/20260313/belorussija-2080506287.html
Белоруссия заявила о готовности поставлять электроэнергию Литве и Польше
Белоруссия готова поставлять электроэнергию Литве и Польше, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Руслан Варанков.
2026-03-13T15:28:00+03:00
в мире
литва
польша
белоруссия
урсула фон дер ляйен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_a568e73da73a077ecfa504c2877495b4.jpg
https://ria.ru/20260313/lukashenko-2080489621.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_56f861e86fe33f5002e478830884f573.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МИД Белоруссии: Минск готов поставлять электроэнергию Литве и Польше
МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Белоруссия готова поставлять электроэнергию Литве и Польше, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Руслан Варанков.
"Хочу напомнить: мы по-прежнему готовы подставить плечо. Если Литве
или Польше
нужно электричество – надежное, недорогое, произведенное буквально в двух шагах – наши двери открыты. По-соседски", - сказал Варанков.
В комментарии, распространенном пресс-службой ведомства, Варанков заявил, что в МИД заметили заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен
, в котором она признаёт, что отказ от атомной энергетики был стратегической ошибкой для ЕС
.
"Для нас это не стало открытием - мы всегда исходили из того, что энергетическая безопасность должна строиться на реальных потребностях, а не на политической конъюнктуре. И, естественно, в интересах граждан", - сказал Варанков.
По его словам, "интересная трансформация" происходит и в Литве, где вновь всерьез обсуждают, как бы самим обзавестись атомной генерацией. "Видимо, счета за электроэнергию после разрыва БРЭЛЛ оказались убедительнее любых политических лозунгов. Мы только приветствуем осознанное отношение соседей к мирному атому", - сказал пресс-секретарь.