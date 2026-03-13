В посольстве рассказали о состоянии арестованных в Австралии россиян

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Состояние здоровья и условия содержания арестованных в Австралии по подозрению в шпионаже россиян Киры и Игоря Королёвых удовлетворительны, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австралии.
В июле 2024 года полиция Австралии арестовала супружескую пару с российскими паспортами по подозрению в якобы шпионаже в пользу России. По версии следствия, Кира Королёва, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск якобы для "тайной поездки" в Россию и, находясь там, попросила мужа, Игоря Королёва, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию.
"Генеральный консул России в Сиднее Зарина Габиева поговорила с Кирой Королёвой по вопросам условий содержания и состояния здоровья, которые в настоящее время удовлетворительные", - заявили в диппредставительстве.
В посольстве также отметили, что священник Русской православной церкви, иерей Самуил Вишневский провел с Кирой Королёвой пастырскую беседу.
Диппредставительство продолжает оказывать консульскую и гуманитарную, в том числе психологическую и духовную, поддержку супругам Королёвым.
