Никитин рассказал от чего зависит авиасообщение с Кубой

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Авиасообщение между Россией и Кубой зависит от возможности дозаправки самолетов, Минтранс старается избежать риска из-за политической ситуации, сообщил министр транспорта России Андрей Никитин.
"Если говорить о Кубе, то здесь всё зависит только от возможности дозаправки наших самолётов… То есть или на Кубе надо заправиться, или иметь точку дозаправки где-то рядом. С учётом в целом той ситуации, которая есть, пока мы боимся рисковать, потому что до конца не понимаем, как будет, выстраиваться и в Венесуэле дальнейшая политика, и в других странах", - сказал Никитин в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".
Россия поддерживает авиасообщение почти с 40 странами мира, отметил министр, тогда как после начала СВО таких стран было всего 23.
"Мы видим, что постепенно... дружественные страны, страны нейтральные, они открывают авиасообщение", - сообщил Никитин.