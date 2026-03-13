Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:48 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/afganistan-2080390568.html
Власти Афганистана сообщили об обстреле со стороны Пакистана
Пакистан вновь подверг Кабул и другие районы Афганистана бомбардировкам, жертвами которых стали мирные жители, сообщает телеканал ToloNews со ссылкой на... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T06:48:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077450750_0:266:3166:2047_1920x0_80_0_0_eee0190241d16f4cac40979e132d34d8.jpg
https://ria.ru/20260303/afganistan-2078081777.html
https://ria.ru/20260227/pakistan-2077212774.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077450750_207:0:2936:2047_1920x0_80_0_0_de88a4061e227958808c3d9b2931ef98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© REUTERS / StringerВооруженный член организации "Талибан" в Афганистане возле границ ы с Пакистаном
Вооруженный член организации Талибан в Афганистане возле границ ы с Пакистаном - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© REUTERS / Stringer
Вооруженный член организации "Талибан" в Афганистане возле границ ы с Пакистаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пакистан вновь подверг Кабул и другие районы Афганистана бомбардировкам, жертвами которых стали мирные жители, сообщает телеканал ToloNews со ссылкой на пресс-секретаря верховного лидера Афганистана Забиуллу Моджахеда.
В заявлении Моджахеда говорится, что, помимо столицы, были обстреляны районы в провинциях Кандагар, Пактия и Пактика. Согласно заявлению, в результате обстрелов погибли женщины и дети.
Вооруженные члены организации Талибан в Афганистане возле границы с Пакистаном - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
На границе Афганистана и Пакистана произошли ожесточенные боестолкновения
3 марта, 07:21
Моджахед добавил, что Афганистан решительно осуждает действия Пакистана.
Афганистан в конце февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - не признаваемой Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, сообщил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном.
Вооруженные члены организации Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Пакистан призвал Афганистан положить конец безнаказанности террористов
27 февраля, 16:32
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала