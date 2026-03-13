Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" расширит эконом-класс на 29 самолетах Boeing и Airbus - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/aeroflot-2080419103.html
"Аэрофлот" расширит эконом-класс на 29 самолетах Boeing и Airbus
"Аэрофлот" расширит эконом-класс на 29 самолетах Boeing и Airbus - РИА Новости, 13.03.2026
"Аэрофлот" расширит эконом-класс на 29 самолетах Boeing и Airbus
"Аэрофлот" выполнит перекомпоновку салонов на 29 самолетах Boeing 737-800 и Airbus A320ceo, что позволит дополнительно перевозить до 230 тысяч пассажиров в год... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T10:24:00+03:00
2026-03-13T10:24:00+03:00
аэрофлот
airbus
boeing 737-800
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031896357_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_b918d34a5e821d1ce8ca4c125ce2f99e.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031896357_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e86b8b2a20f4112cca9b2a78cb2b7df4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аэрофлот, airbus, boeing 737-800
Аэрофлот, Airbus, Boeing 737-800
"Аэрофлот" расширит эконом-класс на 29 самолетах Boeing и Airbus

"Аэрофлот" выполнит перекомпоновку салонов на 29 самолетах Boeing и Airbus

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" выполнит перекомпоновку салонов на 29 самолетах Boeing 737-800 и Airbus A320ceo, что позволит дополнительно перевозить до 230 тысяч пассажиров в год за счет увеличения количества кресел, сообщает перевозчик.
Кресельная емкость лайнеров будет увеличена за счет уменьшения класса "Бизнес" и увеличения класса "Эконом". К настоящему времени перекомпоновка выполнена на шести самолетах. Завершить работы по реконфигурации салонов всех 29 лайнеров планируется в течение второго квартала 2026 года. Работы выполняются на базе дочернего провайдера технического обслуживания и ремонта "Аэрофлот Техникс".
Проект реализуется в рамках шагов по повышению доступности авиаперевозок и унификации интерьеров воздушных судов.
В результате реконфигурации 22 из 37 самолетов Boeing 737-800, рассчитанные на перевозку 158 пассажиров (20 – бизнес, 138 – эконом), получат салон на 162 кресла (12 – бизнес, 150 – эконом). На 15 воздушных судах данного типа сохранится компоновка салона на158 кресел, и они будут эксплуатироваться на направлениях с повышенным спросом премиального сегмента класса обслуживания.
На семи самолетах Airbus A320ceo конфигурация салона изменится со 140 (20 – бизнес, 120 – эконом) на 158 кресел (8 – бизнес, 150 – эконом). Таким образом весь флот Airbus A320ceo "Аэрофлота" получит единообразную конфигурацию салона на 158 пассажиров.
По итогу прирост кресельной емкости узкофюзеляжного флота "Аэрофлота" составит 214 кресел (+1,5%). Для перекомпоновки используются сертифицированные кресла с соблюдением фирменных цветов "Аэрофлота" и сохранением идентичности салонов каждого лайнера. При этом шаг кресел во всех классах обслуживания останется в рамках стандартов авиаперевозчика.
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
АэрофлотAirbusBoeing 737-800
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала