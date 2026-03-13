"Аэрофлот" расширит эконом-класс на 29 самолетах Boeing и Airbus

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" выполнит перекомпоновку салонов на 29 самолетах Boeing 737-800 и Airbus A320ceo, что позволит дополнительно перевозить до 230 тысяч пассажиров в год за счет увеличения количества кресел, сообщает перевозчик.

Кресельная емкость лайнеров будет увеличена за счет уменьшения класса "Бизнес" и увеличения класса "Эконом". К настоящему времени перекомпоновка выполнена на шести самолетах. Завершить работы по реконфигурации салонов всех 29 лайнеров планируется в течение второго квартала 2026 года. Работы выполняются на базе дочернего провайдера технического обслуживания и ремонта "Аэрофлот Техникс".

Проект реализуется в рамках шагов по повышению доступности авиаперевозок и унификации интерьеров воздушных судов.

В результате реконфигурации 22 из 37 самолетов Boeing 737-800, рассчитанные на перевозку 158 пассажиров (20 – бизнес, 138 – эконом), получат салон на 162 кресла (12 – бизнес, 150 – эконом). На 15 воздушных судах данного типа сохранится компоновка салона на158 кресел, и они будут эксплуатироваться на направлениях с повышенным спросом премиального сегмента класса обслуживания.

На семи самолетах Airbus A320ceo конфигурация салона изменится со 140 (20 – бизнес, 120 – эконом) на 158 кресел (8 – бизнес, 150 – эконом). Таким образом весь флот Airbus A320ceo "Аэрофлота" получит единообразную конфигурацию салона на 158 пассажиров.