Москвичи стали на чаще использовать смс и голосовые звонки, считает эксперт

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Жители Москвы за последнюю неделю стали на 20% чаще использовать смс и голосовые звонки на фоне проблем с мобильным интернетом, рассказал РИА Новости гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

"Исходя из наших опросов, которые мы проводим, использование услуг смс и голосовых вызовов выросло на порядка 20% и более", - сообщил он.

Он отметил, что россияне стали пользоваться функциями, которые "под рукой" - писать смс вместо мессенджеров и звонить по телефону, например для вызова такси.