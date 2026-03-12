Рейтинг@Mail.ru
Москвичи стали на чаще использовать смс и голосовые звонки, считает эксперт - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/zvonok-2080132372.html
Москвичи стали на чаще использовать смс и голосовые звонки, считает эксперт
Москвичи стали на чаще использовать смс и голосовые звонки, считает эксперт - РИА Новости, 12.03.2026
Москвичи стали на чаще использовать смс и голосовые звонки, считает эксперт
Жители Москвы за последнюю неделю стали на 20% чаще использовать смс и голосовые звонки на фоне проблем с мобильным интернетом, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T09:15:00+03:00
2026-03-12T09:15:00+03:00
общество
москва
денис кусков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149465/53/1494655399_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_7c8019e2fdedebb67463f1d37c8fce6f.jpg
https://ria.ru/20260309/moshenniki-2079468099.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149465/53/1494655399_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_b4f9ee14b1cfa17ef5fd232ebb2e7510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, денис кусков
Общество, Москва, Денис Кусков
Москвичи стали на чаще использовать смс и голосовые звонки, считает эксперт

Кусков: жители Москвы стали на 20% чаще использовать смс и голосовые звонки

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Жители Москвы за последнюю неделю стали на 20% чаще использовать смс и голосовые звонки на фоне проблем с мобильным интернетом, рассказал РИА Новости гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
"Исходя из наших опросов, которые мы проводим, использование услуг смс и голосовых вызовов выросло на порядка 20% и более", - сообщил он.
Он отметил, что россияне стали пользоваться функциями, которые "под рукой" - писать смс вместо мессенджеров и звонить по телефону, например для вызова такси.
В последние дни фиксируются проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.
МТС запустила образовательный курс по кибербезопасности - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В "Мошеловке" рассказали о схеме обратного звонка
9 марта, 08:06
 
ОбществоМоскваДенис Кусков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала