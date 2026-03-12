https://ria.ru/20260312/zvonok-2080132372.html
Москвичи стали на чаще использовать смс и голосовые звонки, считает эксперт
Москвичи стали на чаще использовать смс и голосовые звонки, считает эксперт - РИА Новости, 12.03.2026
Москвичи стали на чаще использовать смс и голосовые звонки, считает эксперт
Жители Москвы за последнюю неделю стали на 20% чаще использовать смс и голосовые звонки на фоне проблем с мобильным интернетом, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T09:15:00+03:00
2026-03-12T09:15:00+03:00
2026-03-12T09:15:00+03:00
общество
москва
денис кусков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149465/53/1494655399_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_7c8019e2fdedebb67463f1d37c8fce6f.jpg
https://ria.ru/20260309/moshenniki-2079468099.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149465/53/1494655399_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_b4f9ee14b1cfa17ef5fd232ebb2e7510.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, денис кусков
Общество, Москва, Денис Кусков
Москвичи стали на чаще использовать смс и голосовые звонки, считает эксперт
Кусков: жители Москвы стали на 20% чаще использовать смс и голосовые звонки
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Жители Москвы за последнюю неделю стали на 20% чаще использовать смс и голосовые звонки на фоне проблем с мобильным интернетом, рассказал РИА Новости гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
"Исходя из наших опросов, которые мы проводим, использование услуг смс и голосовых вызовов выросло на порядка 20% и более", - сообщил он.
Он отметил, что россияне стали пользоваться функциями, которые "под рукой" - писать смс вместо мессенджеров и звонить по телефону, например для вызова такси.
В последние дни фиксируются проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах Москвы
. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
отметил, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.