Зеленский выпрашивает у Румынии топливо после ссоры с Венгрией - РИА Новости, 12.03.2026
18:16 12.03.2026
Зеленский выпрашивает у Румынии топливо после ссоры с Венгрией
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский выпрашивает у Румынии дизельное топливо после ссоры с Венгрией, остановившей поставки дизеля на Украину.
"И дизель нам еще нужен. Скажу вам просто, нужен дизель. Я обратился к президенту (Румынии Никушору Дану -ред.) очень хочу, чтобы мы достигли взаимопонимания", - заявил Зеленский на пресс-конференции в Бухаресте.
В дефиците топлива на Украине Зеленский традиционно обвинил РФ.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Позднее со стороны Украины и лично Владимира Зеленского неоднократно звучали угрозы в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана и его семьи.
"Висит на волоске". На Западе забили тревогу из-за случившегося с Зеленским
