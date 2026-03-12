СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал рычаньем потерявшего человеческий облик людоеда слова Владимира Зеленского о сторонниках российского Крыма.

По его мнению, не исключено, что в обозримом будущем слова "нелюдь" и "Зеленский" станут синонимами.