В Госдуме назвали слова Зеленского о крымчанах рычаньем людоеда
16:27 12.03.2026
В Госдуме назвали слова Зеленского о крымчанах рычаньем людоеда
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал рычаньем потерявшего человеческий облик людоеда слова Владимира... РИА Новости, 12.03.2026
республика крым, россия, севастополь, владимир зеленский, дмитрий белик
Республика Крым, Россия, Севастополь, Владимир Зеленский, Дмитрий Белик
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал рычаньем потерявшего человеческий облик людоеда слова Владимира Зеленского о сторонниках российского Крыма.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для СМИ указала, что Зеленский назвал "нечеловеческими особями" крымчан, участвовавших в референдуме в 2014 году.
"Зеленскому, видимо, невдомек, что на земле есть люди помимо него, с другими взглядами и убеждениями. То, что говорит Зеленский, - это даже не слова антироссийского политика, а какое-то звериное рычанье людоеда, потерявшего человеческий облик", - сказал Белик агентству.
По его мнению, не исключено, что в обозримом будущем слова "нелюдь" и "Зеленский" станут синонимами.
"За последние несколько лет Зеленский из антироссийского президента превратился в кровожадного диктатора. Впрочем, сколько бы он не кричал и не плевался в нашу сторону - ничего не изменится. Крым российский, а мы наступаем по всем фронтам, так что, возможно, это не рык Зеленского, а вопль отчаяния", - сказал Белик.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Республика КрымРоссияСевастопольВладимир ЗеленскийДмитрий Белик
 
 
