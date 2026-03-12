В Госдуме назвали слова Зеленского о крымчанах рычаньем людоеда

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал рычаньем потерявшего человеческий облик людоеда слова Владимира Зеленского о сторонниках российского Крыма.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для СМИ указала, что Зеленский назвал "нечеловеческими особями" крымчан, участвовавших в референдуме в 2014 году.
"Зеленскому, видимо, невдомек, что на земле есть люди помимо него, с другими взглядами и убеждениями. То, что говорит Зеленский, - это даже не слова антироссийского политика, а какое-то звериное рычанье людоеда, потерявшего человеческий облик", - сказал Белик агентству.
По его мнению, не исключено, что в обозримом будущем слова "нелюдь" и "Зеленский" станут синонимами.
"За последние несколько лет Зеленский из антироссийского президента превратился в кровожадного диктатора. Впрочем, сколько бы он не кричал и не плевался в нашу сторону - ничего не изменится. Крым российский, а мы наступаем по всем фронтам, так что, возможно, это не рык Зеленского, а вопль отчаяния", - сказал Белик.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".