Захарова одним словом отреагировала на новое заявление Зеленского

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Владимира Зеленского террористом после его угроз в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана. Об этом она сказала в комментарии "Известиям".
"Террорист", — заявила она.
Глава киевского режима ранее начал угрожать Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский перешел красные линии, и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих заявлений.
Зеленский постоянно хамит представителям Венгрии, в том числе венгерскому премьеру. Так, выступая ранее на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, он хамски высказался в адрес Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В тот же день Орбан прокомментировал выпад в свой адрес, подчеркнув, что из-за неправильного восприятия ситуации по поводу присоединения к Евросоюзу Украина не сможет вступить в объединение.
