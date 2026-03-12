Рейтинг@Mail.ru
Захарова одним словом отреагировала на новое заявление Зеленского - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:19 12.03.2026 (обновлено: 16:52 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/zelenskiy-2080147315.html
Захарова одним словом отреагировала на новое заявление Зеленского
Захарова одним словом отреагировала на новое заявление Зеленского - РИА Новости, 12.03.2026
Захарова одним словом отреагировала на новое заявление Зеленского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Владимира Зеленского террористом после его угроз в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана. Об этом... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T10:19:00+03:00
2026-03-12T16:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
украина
россия
владимир зеленский
виктор орбан
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946857363_0:0:901:507_1920x0_80_0_0_f7b9dcbeae05a07ec754c298d9af3e48.jpg
https://ria.ru/20260312/zelenskiy-2080126400.html
https://ria.ru/20260312/mema-2080133564.html
венгрия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946857363_21:0:821:600_1920x0_80_0_0_d98145bc55109281ac35ef1429b2352f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, россия, владимир зеленский, виктор орбан, мария захарова, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Мария Захарова, Евросоюз
Захарова одним словом отреагировала на новое заявление Зеленского

Захарова назвала Зеленского террористом после его угроз Орбану

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Владимира Зеленского террористом после его угроз в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана. Об этом она сказала в комментарии "Известиям".

"Террорист", — заявила она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Зеленский сделал внезапное заявление о Путине
Вчера, 08:36
Глава киевского режима ранее начал угрожать Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский перешел красные линии, и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих заявлений.

Зеленский постоянно хамит представителям Венгрии, в том числе венгерскому премьеру. Так, выступая ранее на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, он хамски высказался в адрес Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В тот же день Орбан прокомментировал выпад в свой адрес, подчеркнув, что из-за неправильного восприятия ситуации по поводу присоединения к Евросоюзу Украина не сможет вступить в объединение.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
На Западе забили тревогу из-за новых шагов ЕС против России
Вчера, 09:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала