09:20 12.03.2026
Окружение Зеленского обеспокоено его выпадами в адрес союзников, пишут СМИ
в мире
украина
венгрия
киев
владимир зеленский
виктор орбан
дональд трамп
politico
в мире, украина, венгрия, киев, владимир зеленский, виктор орбан, дональд трамп, politico, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Politico, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Окружение Владимира Зеленского взволновано его участившимися в последнее время выпадами в отношении союзников Украины - они предупреждают, что такое может оттолкнуть партнеров, от которых Киев зависит в плане денег и вооружения, пишет газета Politico.
Как отмечает издание, в последние недели Зеленский выступает с более жесткими высказываниями в адрес своих союзников, обвиняя европейских лидеров в слишком медленных действиях по оказанию поддержки и открыто ставя под сомнение подход президента США Дональда Трампа к конфликту. Помимо этого Politico указывает на перепалку между Зеленским и премьером Венгрии Виктором Обраном.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Уничтожить ради денег": на Западе пришли в ужас от нового плана Зеленского
Вчера, 05:46
"Даже близкие к Зеленскому предупреждают, что такая риторика рискует оттолкнуть тех самых партнеров, от которых Украина зависит в плане денег, оружия и дипломатической поддержки", - пишет издание.
Как заявил Politico бывший советник Зеленского по внешней политике, проблема заключается в том, что дополнительная критика "не приводит к ощутимым результатам".
Во время Всемирного экономического форума в Давосе Зеленский посвятил свое выступление критике Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции.
Зеленский постоянно хамит представителям Венгрии, в том числе венгерскому премьеру Виктору Орбану. Так, выступая ранее на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, он хамски высказался в адрес Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В тот же день Орбан прокомментировал выпад в свой адрес, подчеркнув, что из-за неправильного восприятия ситуации по поводу присоединения к Евросоюзу Украина не сможет вступить в интеграционное объединение. Зеленский позже начал угрожать Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский угрозами в адрес Орбана перешел "красные линии", и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих заявлений.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Зеленский изменился". На Западе рассказали о странностях в Киеве
Вчера, 02:17
 
В миреУкраинаВенгрияКиевВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанДональд ТрампPoliticoВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
