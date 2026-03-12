Окружение Зеленского обеспокоено его выпадами в адрес союзников, пишут СМИ

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Окружение Владимира Зеленского взволновано его участившимися в последнее время выпадами в отношении союзников Украины - они предупреждают, что такое может оттолкнуть партнеров, от которых Киев зависит в плане денег и вооружения, пишет газета Politico.