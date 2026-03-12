Зеленский сделал внезапное заявление о Путине

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался на давление со стороны США для окончания конфликта и отсутствие сильного давления на президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью Politico.



"Я надеюсь, что они нам помогут, но нам нужно больше давления на Россию, а не на меня", — сказал он.