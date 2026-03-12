Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал внезапное заявление о Путине - РИА Новости, 12.03.2026
08:36 12.03.2026 (обновлено: 09:19 12.03.2026)
Зеленский сделал внезапное заявление о Путине
Зеленский сделал внезапное заявление о Путине

Зеленский пожаловался на давление со стороны США для окончания конфликта

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался на давление со стороны США для окончания конфликта и отсутствие сильного давления на президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью Politico.

"Я надеюсь, что они нам помогут, но нам нужно больше давления на Россию, а не на меня", — сказал он.
Издание отмечает, что комментарии главы киевского режима прозвучали спустя неделю после того, как Трамп вновь выразил недовольство Зеленским, заявив, что украинскому лидеру нужно "взять себя в руки" и заключить сделку.

Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером в понедельник, он длился около часа. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, российский лидер рассказал коллеге о ситуации в зоне СВО. Также они обсудили Иран, в том числе в контексте обстановки на мировом нефтяном рынке.
