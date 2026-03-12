"Уничтожить ради денег": на Западе пришли в ужас от нового плана Зеленского

«

"Меня удивляет, насколько глубоко мы зашли — сейчас Зеленский практически ведет себя как хулиган всея Европы. <…> За ним стоит армия, он начинает попирать европейские ценности и, по сути, хочет уничтожить их ради денег. <…> Именно из-за все более агрессивного и жестокого поведения Зеленского все больше государств — членов ЕС <…> начинают думать, что сама Украина может представлять угрозу безопасности для Европы", — рассказал он.