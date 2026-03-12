Рейтинг@Mail.ru
"Уничтожить ради денег": на Западе пришли в ужас от нового плана Зеленского
05:46 12.03.2026
"Уничтожить ради денег": на Западе пришли в ужас от нового плана Зеленского
2026-03-12T05:46:00+03:00
2026-03-12T05:46:00+03:00
"Уничтожить ради денег": на Западе пришли в ужас от нового плана Зеленского

Министр Бока: агрессивное поведение Зеленского стало угрозой для Запада

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Агрессивное поведение Владимира Зеленского превращает Украину и ее вооруженные силы в настоящую угрозу для Европы, заявил венгерский министр по делам Европейского Союза Янош Бока в интервью местному изданию Mandiner.
«
"Меня удивляет, насколько глубоко мы зашли — сейчас Зеленский практически ведет себя как хулиган всея Европы. <…> За ним стоит армия, он начинает попирать европейские ценности и, по сути, хочет уничтожить их ради денег. <…> Именно из-за все более агрессивного и жестокого поведения Зеленского все больше государств — членов ЕС <…> начинают думать, что сама Украина может представлять угрозу безопасности для Европы", — рассказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Зеленский по-хамски высказался о венгерской делегации, прибывшей на Украину
Вчера, 21:21
По словам политика, Запад просто не сможет доверять такому неадекватному лидеру, как Зеленский. Так, по его мнению, украинские вооруженные силы необходимо будет контролировать для безопасности самой Европы.
«
"Если Зеленский будет добиваться постоянной финансовой поддержки с такой же настойчивостью и таким же образом, имея за спиной армию после окончания российско-украинского конфликта, то с этого момента она будет представлять собой первостепенную угрозу безопасности для Европы, которую необходимо каким-то образом контролировать", — признался Бока.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Мерзкий монстр". Выпад Зеленского в адрес Орбана разозлил журналиста
5 марта, 20:29
Глава киевского режима ранее начал угрожать премьеру Венгрии Виктору Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский угрозами в адрес Орбана перешел красные линии, и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих заявлений.
 
