"Уничтожить ради денег": на Западе пришли в ужас от нового плана Зеленского

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Агрессивное поведение Владимира Зеленского превращает Украину и ее вооруженные силы в настоящую угрозу для Европы, заявил венгерский министр по делам Европейского Союза Янош Бока в интервью местному изданию Mandiner.
«
"Меня удивляет, насколько глубоко мы зашли — сейчас Зеленский практически ведет себя как хулиган всея Европы. <…> За ним стоит армия, он начинает попирать европейские ценности и, по сути, хочет уничтожить их ради денег. <…> Именно из-за все более агрессивного и жестокого поведения Зеленского все больше государств — членов ЕС <…> начинают думать, что сама Украина может представлять угрозу безопасности для Европы", — рассказал он.
«
"Если Зеленский будет добиваться постоянной финансовой поддержки с такой же настойчивостью и таким же образом, имея за спиной армию после окончания российско-украинского конфликта, то с этого момента она будет представлять собой первостепенную угрозу безопасности для Европы, которую необходимо каким-то образом контролировать", — признался Бока.
Глава киевского режима ранее начал угрожать премьеру Венгрии Виктору Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский угрозами в адрес Орбана перешел красные линии, и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих заявлений.