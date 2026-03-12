https://ria.ru/20260312/zelenskiy-2080095736.html
"Зеленский изменился". На Западе рассказали о странностях в Киеве
Глава киевского режима Владимир Зеленский уже полностью потерял рассудок, заявил эстонский профессор международного права Рейн Мюллерсон в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 12.03.2026
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
Глава киевского режима Владимир Зеленский уже полностью потерял рассудок, заявил эстонский профессор международного права Рейн Мюллерсон в эфире YouTube-канала
.
"Иногда мне жаль Зеленского
. Возможно, когда он баллотировался на пост президента Украины
, он искренне хотел мира с Россией
и стремился урегулировать весь внутренний конфликт на Украине. Но ему не позволили этого сделать — прежде всего, крайние нацистские силы. <…> Они очень активные и крикливые", — отметил он.
При этом Мюллерсон усомнился в адекватности как главы киевского режима, так и лидеров тех стран, которые его поддерживают.
"Да, Зеленский в последнее время изменился. Он, конечно, не всегда был разумным, но теперь — начиная, пожалуй, с его поведения на Мюнхенской конференции и после нее — это уже совсем не здравомыслящий человек. Я был так удивлен, что люди там аплодировали, когда он ругал Путина и Россию. Это и смешно, и грустно одновременно", — заключил эксперт.
Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 13 по 15 февраля в Германии
. Мероприятие позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности, при этом представителей России организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД Сергей Лавров
отмечал, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию ее руководства, которое перестало звать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.
Как сообщалось, Владимир Зеленский потерпел неудачу на переговорах с европейскими партнерами в кулуарах 62-й Мюнхенской конференции. В частности, ему не удалось договориться о финансировании вооружения ВСУ
за счет замороженных на их территории российских активов.