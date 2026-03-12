"Зеленский изменился". На Западе рассказали о странностях в Киеве

"Да, Зеленский в последнее время изменился. Он, конечно, не всегда был разумным, но теперь — начиная, пожалуй, с его поведения на Мюнхенской конференции и после нее — это уже совсем не здравомыслящий человек. Я был так удивлен, что люди там аплодировали, когда он ругал Путина и Россию. Это и смешно, и грустно одновременно", — заключил эксперт.