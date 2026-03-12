Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что якобы приглашал Орбана на Украину через Фицо
12:46 12.03.2026 (обновлено: 12:47 12.03.2026)
Зеленский заявил, что якобы приглашал Орбана на Украину через Фицо
в мире, словакия, украина, венгрия, владимир зеленский, виктор орбан, роберт фицо, вооруженные силы украины, евросоюз
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский, угрожавший премьеру Венгрии Виктору Орбану боевиками ВСУ, утверждает, что якобы через премьер-министра Словакии Роберта Фицо приглашал венгерского лидера посетить Украину.
"Мы не разговариваем (с Орбаном - ред.)... Я, наша страна и премьер Словакии пригласили его на Украину", - сказал Зеленский в интервью изданию Politico.
По словам Зеленского, в ходе телефонного разговора Фицо сказал ему, что нужно назначить дату для их встречи. Затем, утверждает Зеленский, он сообщил Фицо, что встреча может быть организована и в трехстороннем формате, то есть с участием Орбана. При этом, когда именно имел место разговор, Зеленский не указал.
Зеленский ранее начал угрожать Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Фицо заявил, что угрозами в адрес Орбана Зеленский перешел "красные линии", и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих заявлений.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Орбан после угроз его семье с Украины призвал дочерей не бояться
11 марта, 20:34
 
