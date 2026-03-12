https://ria.ru/20260312/zelenskij-2080197335.html
Зеленский заявил, что якобы приглашал Орбана на Украину через Фицо
Зеленский заявил, что якобы приглашал Орбана на Украину через Фицо - РИА Новости, 12.03.2026
Зеленский заявил, что якобы приглашал Орбана на Украину через Фицо
Владимир Зеленский, угрожавший премьеру Венгрии Виктору Орбану боевиками ВСУ, утверждает, что якобы через премьер-министра Словакии Роберта Фицо приглашал... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T12:46:00+03:00
2026-03-12T12:46:00+03:00
2026-03-12T12:47:00+03:00
в мире
словакия
украина
венгрия
владимир зеленский
виктор орбан
роберт фицо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a367a652213bc576b0882161ff8a4b9.jpg
https://ria.ru/20260311/orban-2080060100.html
словакия
украина
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_99be080d71bc0b0b8b9153c3a0481bf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, украина, венгрия, владимир зеленский, виктор орбан, роберт фицо, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Словакия, Украина, Венгрия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Роберт Фицо, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Зеленский заявил, что якобы приглашал Орбана на Украину через Фицо
Politico: Зеленский через Фицо приглашал Орбана посетить Украину