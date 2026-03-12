https://ria.ru/20260312/zdorove-2080110217.html
Врач рассказала, как безопасно похудеть к лету
"Похудение к лету" - прекрасная мотивация сбросить лишний вес, но, чтобы это сделать безопасно, избавляться нужно в среднем от 3-4 килограммов в месяц,...
МУРМАНСК, 12 мар – РИА Новости. "Похудение к лету" - прекрасная мотивация сбросить лишний вес, но, чтобы это сделать безопасно, избавляться нужно в среднем от 3-4 килограммов в месяц, рассказала РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.
"Идея "похудеть к лету", конечно, классная, мотивация невероятная, особенно, когда видишь красивые платья на витринах магазинов. Но важно худеть безопасно. Если мы за зиму "наели" 2-3 лишних размера, то сбрасывать по 3-4 килограмма в месяц – безопасно. Если больше – вес, к сожалению, вернется", - сказала Смирнова.
При этом, отметила врач, важно и то, каким способом человек худеет – оптимальным будет правильное сбалансированное питание и посильное увеличение физической нагрузки.