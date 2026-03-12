Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, как безопасно похудеть к лету - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:15 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/zdorove-2080110217.html
Врач рассказала, как безопасно похудеть к лету
Врач рассказала, как безопасно похудеть к лету - РИА Новости, 12.03.2026
Врач рассказала, как безопасно похудеть к лету
"Похудение к лету" - прекрасная мотивация сбросить лишний вес, но, чтобы это сделать безопасно, избавляться нужно в среднем от 3-4 килограммов в месяц,... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T05:15:00+03:00
2026-03-12T05:15:00+03:00
общество
мурманская область
россия
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822341862_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2995f9512c6823bfc542952616db1442.jpg
https://ria.ru/20260302/pokhudenie-2077765841.html
мурманская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822341862_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c9e9034663b587138c61592778d4bfcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, мурманская область, россия, здоровье - общество
Общество, Мурманская область, Россия, Здоровье - Общество
Врач рассказала, как безопасно похудеть к лету

РИА Новости: врач посоветовала скидывать не более четырех килограммов в месяц

© Фото : Pexels / Andres AyrtonЛишний вес
Лишний вес - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : Pexels / Andres Ayrton
Лишний вес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 12 мар – РИА Новости. "Похудение к лету" - прекрасная мотивация сбросить лишний вес, но, чтобы это сделать безопасно, избавляться нужно в среднем от 3-4 килограммов в месяц, рассказала РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.
"Идея "похудеть к лету", конечно, классная, мотивация невероятная, особенно, когда видишь красивые платья на витринах магазинов. Но важно худеть безопасно. Если мы за зиму "наели" 2-3 лишних размера, то сбрасывать по 3-4 килограмма в месяц – безопасно. Если больше – вес, к сожалению, вернется", - сказала Смирнова.
При этом, отметила врач, важно и то, каким способом человек худеет – оптимальным будет правильное сбалансированное питание и посильное увеличение физической нагрузки.
Девушка на диете - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Врач назвала негативные последствия резкого похудения
2 марта, 03:17
 
ОбществоМурманская областьРоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала